遊日注意！流感人數「達警報層級」 厚勞省籲三件事必做

日本今年入冬以來季節性流感疫情持續升溫，厚生勞動省表示，全國醫療機關平均患者數已達37.73人，暴增1.7倍，已達全國警報層級。

朝日電視台報導，厚勞省指出，迄16日為止的過去一週，日本全國通報的流感患者數，以一間醫療院所計達37.73人，比前一週的21.82人暴增1.7倍。

日本流感患者人數已連續13週呈現增加趨勢，全國47個都道府縣中，有24個感染數已超過30人，達到警報層級。其中最高的是宮城縣80.02人，其次是埼玉70.01人和福島58.54人。

為防止流感感染擴大，厚勞省呼籲民眾常洗手、漱口、戴口罩，以及採取其他預防措施。

