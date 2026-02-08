遊日注意！流感又爆發「1週確診破11萬人」 3症狀必知

【陳怡慧／綜合報導】農曆春節將至，出國旅遊旺季展開，不少民眾規劃前往日本旅遊，不過日本流感疫情近期再度升溫，醫師提醒需提高警覺。日本旅遊達人、醫師林氏璧指出，日本流感在短暫降溫後明顯反彈，單週確診人數突破11萬人，且病毒型別出現變化，B型流感比例快速上升，形成第二波流行，若出現「3症狀」表示已中招。

林氏璧7日在臉書《日本自助旅遊中毒者》粉專上表示，日本流感自去年11月達到高峰後，一度在今年1月初降到低點，但隨著近期寒流來襲、氣溫驟降，疫情再度擴散。根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至2月1日止的一週內，全日本超過3000家定點醫療機構通報的流感患者數達11萬4291人，幾乎是前一週的兩倍。

從數據來看，各地疫情全面升溫，全日本47個都道府縣的患者人數皆較前一週增加，其中22個地區平均每家醫療機構通報超過30人，流行範圍相當廣泛。九州仍是疫情最嚴重地區，而原本趨緩的關東地區也再度升溫，東京周邊縣市、中部及東北部分地區重新進入高通報行列，東京都單週平均通報數已突破25人。

病毒監測結果顯示，近5週檢出的流感病毒中，A型H3N2約占56%，B型流感占44%，B型比例明顯上升，顯示目前屬於A、B型混合流行。專家提醒，B型流感出現腹痛、嘔吐等消化道症狀，以及肌肉痠痛的頻率相對較高，未來兩週病例數仍可能持續增加。

林氏璧也提醒，日本近期天氣寒冷，東京甚至可能降雪，赴日旅遊或正在日本的民眾務必注意保暖，並落實戴口罩、勤洗手等防疫措施。至於台灣，流感疫情目前僅緩步上升，整體仍相對平穩，但開學後是否出現B型流感小高峰，仍需持續觀察。

