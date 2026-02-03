遊日行李太滿 台客丟4雙雪靴在飯店內 最慘下場曝

近日有台灣旅客赴日旅遊因行李空間不足，退房時將4雙雪靴留在飯店房間內，引發批評，也讓在日本怎麼處理大型垃圾的問題受到關注。過去曾有日媒報導，在日本亂丟大型廢棄物恐違法，最重可處1000萬日圓罰款，折合新台幣約203萬元。另有在日本飯店工作的網友建議，若需丟棄大型物品，最好直接向櫃台詢問，各家飯店處理方式不一，有些提供免費協助，有些則會酌收清潔費。

一名網友近日在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」轉發Threads上貼文，指有旅客前往北海道旅遊時，因行李空間不足，將一家四口的雪靴直接留在飯店房間內，並在退房時留下一張小紙條請飯店代為處理，引發討論。

不少網友認為「將大型垃圾留在房內恐造成飯店困擾」，但也有人好奇，若發生行李箱損壞等情況，需丟棄大型垃圾該如何處理。對此，在東京某飯店任職的女網友提醒，切勿擅自將大型垃圾留在房內，應第一時間向櫃台詢問，部分飯店會提供免費服務，而她任職的飯店會酌收400日圓，約新台幣81元的清理費用。

大型廢棄物怎麼處理的問題，早在2025年8月就曾引起日本社會關注，包含《產經新聞》與《讀賣新聞》都曾報導，外國旅客隨意丟棄行李箱等大型垃圾的情況日益嚴重，常可見外國旅客將損壞的行李箱棄置在街頭或機場，讓相關單位需耗費人力與經費處理。

相關報導指出，未依規定棄置大型垃圾，恐觸犯日本的《廢棄物處理法》，最重可處1000萬日圓，折合新台幣203萬元的罰款，或5年以下有期徒刑，提醒旅客切勿因一時方便而誤觸法規。

