遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看

文／景點+ 張盈盈整理報導

日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！

圖 / MOOK玩什麼頻道

廣告 廣告

1.T3進度曝光！桃園機場第三航廈 2025 將率先開放北登機廊廳

斥資打造、話題十足的桃園機場第三航廈，總算傳來最新進度！整體工程目前預估 2027 年啟動試營運，而讓旅客最期待的「北登機廊廳」將 提前在 2025 年率先啟用。 北廊廳將配置 8 個空橋、可服務 580 萬人次，等於未來從桃機登機，將會更省時、省力、減少排隊動線。不過官方表示，確切啟用時間仍可能落在 2025 年底，以實際工程狀況為主。 儘管還存在變數，但旅客紛紛表示：「只求動線順、不迷路，就值得期待！」

2.台北捷運 2025 年 10 月啟用電子支付！手機嗶一下就能進站

想像一下：以後搭捷運，不但不用帶悠遊卡，連找零都不用！ 台北捷運宣布 全線 117 站將全面更換閘門設備，最快 2025 年 10 月底起，就能使用更多元的電子支付方式進站搭車。

屆時支援包含：

信用卡感應（Visa、Mastercard、JCB……）

行動支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）

QR Code 支付（LINE Pay、街口支付、悠遊付等）

等於是「你手機裡有什麼，就能用什麼搭捷運」，大大減少排隊買票時間。旅客直接嗶一下就走，台北捷運將更像國際大城市。

3.紅眼航班旅客福音！桃園機捷新增深夜＋清晨車次



如果你常搭紅眼班機，應該懂那種「沒公車、沒捷運、只能想辦法硬撐」的痛。

桃園捷運宣布從 7/21 起新增加兩班車，一班超早、一班超晚，完美補上交通空窗。





最早班車：清晨 5:33 老街溪站發車

比以往提早整整 30 分鐘



最晚班車：深夜 11:50 老街溪站發車

預計 0:22 抵達機場第二航廈，銜接深夜航班更輕鬆。





另外，特別分享一條很多人不知道的「北車到機捷只要 2 分鐘的神祕路線」——只要走北三門下樓梯跟著指示走，超快抵達機捷入口，旅客直呼：「早知道就不用迷路！」

4.台灣航空 Wi-Fi 大進化！華航、長榮、星宇紛紛提供免費上網





現在飛機上沒網路已經 OUT 了！台灣航空公司近期紛紛升級機上 Wi-Fi，部分艙等甚至全面免費。



長榮航空



「無限萬哩遊」會員可於官網申請方案，買票輸入會員卡號後系統會自動套用上網資格。



華航



自 8/1 起，部分機型 全航線免費 Wi-Fi！



經濟艙：免費文字訊息



豪經、商務艙：可不限次瀏覽網頁



星宇航空



頭等艙／商務艙／豪華經濟艙：全程免費上網



經濟艙：可免費使用文字訊息



旅客直呼：「終於能在3萬英尺天空回訊息、不怕失聯！」

5.日本可能禁止外國人自駕？2025年新規最快上路





最震撼的消息來自日本！因近年外國遊客交通亂象頻傳，日本政府研議要 限制外國人換日本駕照，最快 2025 年 10 月上路。





新規包含：

外國人換照須提出「住民票副本」（觀光客不可能具備）

筆試題目增加至 50 題

答對率需達 90%

簡單來說，日本政府正在「堵住觀光客換照開車」的漏洞。





但台灣人可不在此限。因台日互相承認駕照，台灣旅客 仍可持台灣駕照＋日文譯本 在日本合法開車。不過要提醒的是台灣左駕、日本右駕，要格外注意方向與安全。

6.Google Map 隱藏功能曝光！帶行李轉車必學「無障礙導航」





很多自由行旅客都有相同噩夢：拖著兩卡行李下車，抬頭一看，出口只有樓梯。



其實 Google Map 有超救命的隱藏功能：



設定起點與目的地



開啟導航後點「篩選依據」



選擇「設有無障礙設施」



Map 就會自動顯示有電梯或電扶梯的路線，完全是旅行救星！

7.東京山手線方向判斷技巧：廣播聲音就能分辨

山手線是東京最重要的環狀線，但方向搭錯真的會多花一大圈。 教你兩招絕對不會錯，快學起來！看月台閘門線條 兩條綠線＝順時針 一條綠線＝逆時針 聽語音廣播 男聲＝順時針 女聲＝逆時針 學起來後，就能在尖峰人潮中快速辨識方向，不再搭錯車！

從台灣的機場升級、捷運電子化，到航空公司免費 Wi-Fi，以及日本交通新制，日本旅遊環境正在快速變動。無論你是準備飛日本，還是正在規劃下一趟自由行，這些變化都能讓旅程更輕鬆、更聰明、更省時。





這些全新你最期待哪一項？ 也歡迎分享給正在準備旅行的朋友，資訊越早知道越不踩雷！

年底旅日重大必知：年底旅日重大必知：日本禁(非台)外國人自駕！桃機T3將啟用+台北捷運手機支付10月上線｜3大國航免費Wi-Fi新服務＆半夜清晨也有機捷可搭/span>

》https://www.youtube.com/watch?v=ZNWUaEOpBAU&t=28s

【玩日本顧荷包必看】日本消費建議 「以日幣結帳」！旅日買票變貴5大遊日出國新制懶人包

》https://www.mook.com.tw/article/39052