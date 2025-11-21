遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看
文／景點+ 張盈盈整理報導
日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！
圖 / MOOK玩什麼頻道
1.T3進度曝光！桃園機場第三航廈 2025 將率先開放北登機廊廳
斥資打造、話題十足的桃園機場第三航廈，總算傳來最新進度！整體工程目前預估 2027 年啟動試營運，而讓旅客最期待的「北登機廊廳」將 提前在 2025 年率先啟用。 北廊廳將配置 8 個空橋、可服務 580 萬人次，等於未來從桃機登機，將會更省時、省力、減少排隊動線。不過官方表示，確切啟用時間仍可能落在 2025 年底，以實際工程狀況為主。 儘管還存在變數，但旅客紛紛表示：「只求動線順、不迷路，就值得期待！」
2.台北捷運 2025 年 10 月啟用電子支付！手機嗶一下就能進站
想像一下：以後搭捷運，不但不用帶悠遊卡，連找零都不用！ 台北捷運宣布 全線 117 站將全面更換閘門設備，最快 2025 年 10 月底起，就能使用更多元的電子支付方式進站搭車。
屆時支援包含：
信用卡感應（Visa、Mastercard、JCB……）
行動支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）
QR Code 支付（LINE Pay、街口支付、悠遊付等）
等於是「你手機裡有什麼，就能用什麼搭捷運」，大大減少排隊買票時間。旅客直接嗶一下就走，台北捷運將更像國際大城市。
3.紅眼航班旅客福音！桃園機捷新增深夜＋清晨車次
如果你常搭紅眼班機，應該懂那種「沒公車、沒捷運、只能想辦法硬撐」的痛。
桃園捷運宣布從 7/21 起新增加兩班車，一班超早、一班超晚，完美補上交通空窗。
最早班車：清晨 5:33 老街溪站發車
比以往提早整整 30 分鐘
最晚班車：深夜 11:50 老街溪站發車
預計 0:22 抵達機場第二航廈，銜接深夜航班更輕鬆。
另外，特別分享一條很多人不知道的「北車到機捷只要 2 分鐘的神祕路線」——只要走北三門下樓梯跟著指示走，超快抵達機捷入口，旅客直呼：「早知道就不用迷路！」
4.台灣航空 Wi-Fi 大進化！華航、長榮、星宇紛紛提供免費上網
現在飛機上沒網路已經 OUT 了！台灣航空公司近期紛紛升級機上 Wi-Fi，部分艙等甚至全面免費。
長榮航空
「無限萬哩遊」會員可於官網申請方案，買票輸入會員卡號後系統會自動套用上網資格。
華航
自 8/1 起，部分機型 全航線免費 Wi-Fi！
經濟艙：免費文字訊息
豪經、商務艙：可不限次瀏覽網頁
星宇航空
頭等艙／商務艙／豪華經濟艙：全程免費上網
經濟艙：可免費使用文字訊息
旅客直呼：「終於能在3萬英尺天空回訊息、不怕失聯！」
5.日本可能禁止外國人自駕？2025年新規最快上路
最震撼的消息來自日本！因近年外國遊客交通亂象頻傳，日本政府研議要 限制外國人換日本駕照，最快 2025 年 10 月上路。
新規包含：
外國人換照須提出「住民票副本」（觀光客不可能具備）
筆試題目增加至 50 題
答對率需達 90%
簡單來說，日本政府正在「堵住觀光客換照開車」的漏洞。
但台灣人可不在此限。因台日互相承認駕照，台灣旅客 仍可持台灣駕照＋日文譯本 在日本合法開車。不過要提醒的是台灣左駕、日本右駕，要格外注意方向與安全。
6.Google Map 隱藏功能曝光！帶行李轉車必學「無障礙導航」
很多自由行旅客都有相同噩夢：拖著兩卡行李下車，抬頭一看，出口只有樓梯。
其實 Google Map 有超救命的隱藏功能：
設定起點與目的地
開啟導航後點「篩選依據」
選擇「設有無障礙設施」
Map 就會自動顯示有電梯或電扶梯的路線，完全是旅行救星！
7.東京山手線方向判斷技巧：廣播聲音就能分辨
山手線是東京最重要的環狀線，但方向搭錯真的會多花一大圈。 教你兩招絕對不會錯，快學起來！看月台閘門線條 兩條綠線＝順時針 一條綠線＝逆時針 聽語音廣播 男聲＝順時針 女聲＝逆時針 學起來後，就能在尖峰人潮中快速辨識方向，不再搭錯車！
從台灣的機場升級、捷運電子化，到航空公司免費 Wi-Fi，以及日本交通新制，日本旅遊環境正在快速變動。無論你是準備飛日本，還是正在規劃下一趟自由行，這些變化都能讓旅程更輕鬆、更聰明、更省時。
這些全新你最期待哪一項？ 也歡迎分享給正在準備旅行的朋友，資訊越早知道越不踩雷！
年底旅日重大必知：年底旅日重大必知：日本禁(非台)外國人自駕！桃機T3將啟用+台北捷運手機支付10月上線｜3大國航免費Wi-Fi新服務＆半夜清晨也有機捷可搭/span>
》https://www.youtube.com/watch?v=ZNWUaEOpBAU&t=28s
【玩日本顧荷包必看】日本消費建議 「以日幣結帳」！旅日買票變貴5大遊日出國新制懶人包
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 1 天前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
日幣破0.2甜甜價 普發1萬元「梭哈」換5萬
日幣持續貶值，民眾將1萬元全數換成日幣，可兌換超過5萬日圓，成為遊日絕佳時機！多位旅遊達人表示，除了匯率創新低，日本住宿價格也大幅降低，機票價格更降至萬元左右。有達人分享存了9張西瓜卡的經驗，若存滿上限可達18萬日圓，為日本旅遊做好準備。儘管也有旅客認為日本物價持續上漲，實際旅遊支出可能並未大幅減少，但整體而言，現在正是赴日旅遊的好時機！TVBS新聞網 ・ 1 天前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 1 天前
大溪不只有老街 漫遊桃園大溪療癒景點：木博館免門票、羊駝農場超可愛、老茶廠很好拍
大溪不只老街好逛！近年桃園大溪成為最療癒的週末小旅行目的地，從免門票就能走進的「大溪木藝生態博物館」，一路漫遊到能近距離餵食、拍照的超萌羊駝農場，再到充滿懷舊氣息、怎麼拍都像電影場景的老茶廠，每個景點都讓人放慢步調、享受被山城包圍的悠閒時光。無論是親子假期、情侶輕旅行，或是單純想逃離城市，大溪都有讓人一訪再訪的魅力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
疑氣候異常! 苗栗通霄"蒜香藤"三度盛開 遊客搶拍
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗通霄鎮馬家庄的蒜香藤，以往每年只會盛開兩次，今年疑似受到氣候影響，7月份時已經二度開花，近期進入正常花期，蒜香藤大約盛開五成，已經是今年第三度開花，花團錦簇美景，宛如紫色瀑布，吸引不少遊客朝聖。民視 ・ 5 小時前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 1 天前
北海道大雪！ 台人旅遊自駕路滑 腳陷雪堆
台灣遊客在北海道遭遇冬季旅遊「雪」難！有人自駕40公里遇路面結冰、能見度低決定折返，還目睹多起車禍事故；也有人行李箱拖不動、雙腳陷入雪堆，入住飯店超艱辛。專家提醒，在雪地行走要沿足跡並準備冰爪、雪杖，開車則須注意黑冰路滑及雪堆造成的視線死角，建議購買保險以免發生事故，在冰天雪地中更要放慢腳步，確保安全第一！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 11 小時前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 11 小時前
宜蘭太平山蹦蹦車復駛！秋日賞楓正當時：山毛櫸金色森林、懷古步道仙氣爆棚、台版藍湖溫泉超療癒
秋意漸濃，宜蘭太平山迎來最迷人的賞楓季，人氣景點「蹦蹦車」也宣布正式復駛，吸引大批旅人搶先上山追楓。從金黃山毛櫸大道、雲霧飄渺的懷古步道，到被稱作「台版藍湖」的暖泉美景，整座山林宛如走進北海道般夢幻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
機票多花5千買靠窗座位！登機竟「坐在牆邊」 乘客怒告2大航空公司
搭飛機時選什麼座位最好呢？近日有多名乘客對美國達美航空（Delta AirLines）、聯合航空（United Airlines）提起聯合訴訟，表示他們支付額外費用購買「靠窗」座位，結果卻被安排在牆壁旁邊。對此，聯合航空要求法官駁回訴訟。鏡報 ・ 1 天前
車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動， […]觀傳媒 ・ 1 天前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
普發金變2萬！高鐵推飯店聯票狂撒優惠 7折車票＋住一晚送一晚全都上
台灣高鐵「飯店聯票」歲末優惠，不僅攜手晶華、雲朗及洛碁三大飯店集團推出超值優惠，12/31前入住專案指定飯店，加購高鐵票即享7折起；此外，更結合時下最熱門的普發金話題，加碼推出「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，各家合作飯店推出買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北泰山、鶯歌、三重「蒜香藤」盛開 把握10天花期賞紫色花瀑
秋季紫色花潮「蒜香藤」迎來盛開高峰，新北綠美化環境景觀處盤點3大賞花秘境，包含泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊、鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆、三重228和平公園，景觀處長林俊德表示，這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，民眾把握7至10天花期賞景留影。自由時報 ・ 12 小時前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 15 小時前
漫步大崙山銀杏步道 金色森林、茶田雲海、仙氣竹林！南投鹿谷的深秋漫步好美
深秋的南投鹿谷，美得像一幅被風輕輕翻動的圖畫。當陽光灑落大崙山銀杏步道，金黃葉海在茶田之間微微閃爍，彷彿走進一座會呼吸的金色森林。轉個彎，雲霧在山谷裡緩緩升起，忘憂森林倒映著季節的靜謐，溪頭妖怪村的童趣氣息與森林園區空中走廊的壯闊視野交織成一段奇幻旅程。而孟宗竹古戰場的仙氣竹林，更是讓步伐不自覺慢了下來，只為多停留片刻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 11 小時前