遊日遇青森強震...台籍旅客冷靜保護電視 日推特熱議網友讚爆

日本青森縣東方沖當地時間12月8日晚上11時15分發生規模7.6強震，幾乎全國各地都有感。據台媒報導，一家剛好在青森旅遊的台灣遊客當時正在旅館中休息，遇到強震雖害怕但仍鎮靜以對，甚至在搖晃時還不忘保護房間裡搖搖欲墜的電視。影片傳回日本也在推特上引發熱議，日網友紛紛大讚「太冷靜了」。

日本青森8日晚間發生規模7.6地震。（圖／美聯社）

根據日本氣象廳資料顯示，震源位於青森縣東方近海、距離八戶市東北東約80公里處，地震規模達7.2，之後上修至7.6，震源深度約50公里，其中青森縣最大震度為6強，北海道也有5強和5弱的震度，多地陷入停電狀態。

而根據鏡新聞影音新聞，正巧在青森旅遊的台灣籍遊客錄下地震當時影片，但在搖晃之餘大家也注意到影片中的台灣人相當冷靜，甚至還有2人護住電視，以免被強震摔落。

新聞片段傳回日本，也立刻在推特上引發熱議。有日本網友分享影片表示「青森地震中的台灣遊客令人驚嘆」，底下的留言也紛紛大讚：「困境才能展現一個人的真正品格，台灣人的勇氣讓我熱淚盈眶」「雖然旅館一定很高興電視被保護，但最重要的是台灣旅客沒事啊」「我非常感激，但請務必把自身安全放在第一位」「太冷靜了吧，真不愧是台灣人」。另外還有網友開玩笑稱，想把那台電視送給他們。

日本網友大讚台灣遊客在地震中保護電視的行為。（圖／翻攝自X）

此次青森地震已傳出零星災情，包括停電及火災，另外還傳出有路面塌陷。根據日本國家警察廳消息，截至9日凌晨5點30分，共接獲68起緊急求救電話，其中45起來自北海道，23起來自青森縣。通報內容包括電線桿垂落、牆壁受損和火災等，但警察廳表示尚未確定是否有人員死亡、失蹤或需要救援的情況。

