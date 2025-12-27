遊日5天沒穿發熱衣！回台凍到受不了 北海道大胃女王：沒想到在台灣喊冷

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

近日受大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，加上連日降雨，讓不少人凍到受不了。有網友分享，自己赴日旅遊5天幾乎不覺得冷，連發熱衣都沒拿出來穿，沒想到搭機回台後卻立刻派上用場。貼文一出引發熱烈討論，就連來自北海道的知名大胃女王「Angela佐藤」也直呼台灣好冷。

近日受大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，加上連日降雨，讓不少人凍到受不了。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文表示，在日本旅遊五天，發現天氣並沒有想像中寒冷，讓他一度覺得行李箱裡的發熱衣白帶了；沒想到返台後竟然覺得超級冷，才剛下飛機就急忙穿上禦寒。

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，不少人指出「濕氣」才是大魔王，「在日本0度還能走跳，回台灣19度我皮皮挫」、「日本是乾冷，台灣是濕冷」、「發熱衣在日本完全沒拿出來，回台立刻用上」、「北海道零下幾度依然每天自在逛街，只要不颳風就不冷，回台南這兩天冷死」。

此外，人在台灣的日本大胃女王「Angela佐藤」也在Threads發文感嘆，「沒想到有一天，北海道人會在台灣喊冷」，台灣粉絲也紛紛留言，「趕快趁這時候去吃薑母鴨、羊肉爐」、「北海道是慢慢變冷，台灣是打開冰箱把人塞進去的變冷」、「台灣濕冷，日本是乾冷，體感溫度不一樣」、「被台灣冬天的寒流魔法攻擊了」。

