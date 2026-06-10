遊樂園暑假優惠活動總整理 對中身分證或生日號碼享門票優惠省省玩！

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一年一度的暑假來啦！2026年全台各大遊樂園的暑假和早鳥優惠已陸續開跑，紛紛推出不同的暑假優惠方案，包括六福村、小人國、劍湖山、義大世界用身分證或生日對中號碼享門票優惠，還有六福村、遠雄海洋公園推出戶籍地優惠等活動，都是暑假暢玩遊樂園的省錢攻略！

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

👉遊樂園暑假優惠點擊快速看：

1.小人國主題樂園

2.六福村

3.劍湖山世界

4.義大世界

5.麗寶樂園

6.小叮噹科學主題樂園

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7.尚順育樂世界

8.遠雄海洋公園

9.西湖渡假村

10.九族文化村

1.小人國主題樂園

◆【第一關｜數字偵探】：

優惠內容：身分證字號、民國出生年月日，對照關鍵碼：任1碼534元、任2碼435元、任3碼295元、4碼全中259元

優惠日期：6/6、6/7、6/13、6/14、6/19、6/21、6/27、6/28

◆【第二關｜指定作答題】：6/20當日限定，只要對中任1碼，即可享499元入園優惠

◆更多資訊：小人國主題樂園

小人國暑假優惠活動（圖片來源：小人國）

2.六福村

◆活動日期：6/6、6/7、6/13、6/14、6/19～6/21(端午連假)

◆活動內容：

【6月壽星免費】：活動期間，六月壽星免費，陪同者享優惠價799元(至多4位)。限本人適用，須出示身分證件；學童及幼童請出示健保卡，並搭配戶口名簿(可拍照)查驗。

【生日指定日期555元】：活動期間，不限出生月份，凡生日日期為5日、15日、25日者，即享優惠價555元；陪同者享優惠價799元（至多4位）。限本人適用，須出示身分證件；學童及幼童請出示健保卡，並搭配戶口名簿(可拍照)查驗。

【桃竹鄉親優惠599元】：活動期間，設籍桃竹鄉親(外籍依親)或身分證字號(H、J、O)享優惠價$599，陪同者享優惠價799元(至多4位)。限本人適用，須出示身分證件；學童及幼童請出示健保卡，並搭配戶口名簿(可拍照)查驗。

◆其他活動：

【感恩警消保】：6/1～6/30警察、消防員、保安/保全本人享優惠599元，陪同享799元(至多4位)

【青春出遊季】：6/1～8/30穿著學校整套制服(有學校名稱或 LOGO，不限制服或體育服)享優惠699元

【專屬星座】：6/1～8/30風象星座及土象星座享優惠價699元

【中部鄉親招待】：6/1～8/30設籍於台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣市，或身分證字號英文字首為 B、L、M、N、P、Q、I 者適用享優惠699元，陪同享799元(至多4位)

◆更多資訊：六福村

六福村暑假優惠活動（圖片來源：六福村）

3.劍湖山世界

◆活動內容：

6/19～9/6，水陸一票暢玩全日暢玩599元，午後13:00起499元

端午連假 6/19～6/21，身分證字號有「5」水陸聯票399元/人

即日起～6/18，出示《Pikmin Bloom》遊戲畫面，來劍湖山全日暢玩只要399元/人

即日起～6/18，女生限定，全身50%以上連續印花穿著，全日暢玩只要99元，同行友人499元/人 (至多4人)

◆更多資訊：劍湖山世界

劍湖山世界（圖片來源：劍湖山世界）

4.義大世界

◆【警察節敬英雄】：6/12～6/15警察/刑警/特警享110元，本人持有效證件至現場票亭購票，父母/配偶同享110/人，同行者享599元(至多購買4張)

◆【粽夏夜之夢】：6/19～6/21全民550元，加碼優惠：身分證號 + 出生年月日，有四個數字5，本人只要5元

◆【國中會考考生優惠】：即日起～6/30於樂園現場票亭購買青年票880元，購票時出示國中會考准考證，加贈150元樂園餐飲商品抵用券

◆更多資訊：義大世界

義大世界暑假優惠活動（圖片來源：義大世界）

義大世界暑假優惠活動（圖片來源：義大世界）

5.麗寶樂園

◆購買單園區樂園門票，免費升等水陸雙園

活動時間：6/19～6/21

適用票種：全票899元、學生票799元、學童票699元、博幼票449元

◆探索世界雙人月光票499元

活動時間：6/19～6/20

需16:00以後入園，且2人須同時入場

◆更多資訊：麗寶樂園

麗寶樂園暑假優惠活動（圖片來源：麗寶樂園）

6.小叮噹科學主題樂園

◆【夏日揪團樂滑雪】：

即日起～6/12，只要湊滿3位親友同行，並預約當日課程或自滑體驗，於活動結束後一起完成打卡拍照，即可獲得每人免費1小時自滑時數

即日起～6/28前，凡預約6月份週五～週日露營方案，即可享有超值「666元一泊二食」優惠

◆更多資訊：小叮噹科學主題樂園

小叮噹科學主題樂園暑假優惠活動（圖片來源：小叮噹科學主題樂園）

小叮噹科學主題樂園暑假優惠活動（圖片來源：小叮噹科學主題樂園）

7.尚順育樂世界

◆活動內容：6/19～6/21端午FUN假！遊園599元(原價1199元)，還有6/20小天小樂見面會15:00～16:00在育樂天地1F旋轉木馬前

◆更多資訊：尚順育樂世界

尚順育樂天地暑假優惠活動（圖片來源：尚順育樂天地）

8.遠雄海洋公園

◆【北北基鄉親日】：即日起～6/30，凡設籍台北市、新北市、基隆市，或身份證字號開頭為 A、C、F、Y 的鄉親，即可享兩人同行全票990元入園優惠。(端午節連假6/19～6/21不適用)

◆【桃竹苗鄉親日】：即日起～6/30，凡設籍桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，或身份證字號開頭為 H、J、K、O 的鄉親，即可享兩人同行全票990元入園優惠。(端午節連假6/19～6/21不適用)

◆【會考生限定】：凡參加2026年國中教育會考的考生，憑本人國中會考准考證正本或電子檔，驗證入園，即可享三人同行1,497元入園優惠。(限考生本人1名+同行親友2名)

◆注意事項：以上優惠僅限於「遠雄海洋公園官方網路商城」購票。兩人需同時入園，兩位入園者中，僅需其中一位符合桃竹苗鄉親身分，並於驗票入園時，主動出示身分證/健保卡，以供查證。

◆【6月壽星專屬優惠】：即日起～6/30，凡6月壽星，大人憑身分證、小孩憑健保卡驗證，享590元優惠入園。同行親友享699元 (至多4名)。

◆更多資訊：遠雄海洋公園

9.西湖渡假村

◆活動日期：即日起～6/30，平、假日均適用

◆活動內容：門票399元、12歲以下兒童免費(需搭配一名成人購票)，加贈映象水岸100元餐飲抵用券，平日加碼端午平安香包1份

◆更多資訊：西湖渡假村

10.九族文化村

◆活動內容：慶祝九族文化村40週年，7/28～7/30活動期間，凡具有原住民身分的民眾享九族文化村招待免費入園（原價$1,100），搭乘日月潭纜車享優惠價$150（原價$420）

◆活動規則：入園須出示雙證件驗證身分(1)戶口名簿或戶籍謄本（擇一）、(2)身分證或健保卡有照片可確認本人（擇一）。證件須標註具有原住民身分，若證件沒有登錄的原住民朋友可以到戶政事務所辦理查詢，附帶查詢文件。

◆更多資訊：九族文化村

九族文化村暑假優惠活動（圖片來源：九族文化村）

同場加映：台灣高鐵暑假優惠

暑期增班：台灣高鐵自7/1～8/31實施暑期增班，每週將增開22至29班次，每週總班次數達1156至1163班次。暑假期間共計增開226班次列車（南下106班，北上120班），集中於平日晚間及週五南北向、週日南下時段，以加強服務暑假期間出遊或是參加各種聚會活動的旅客。

少年優惠專案：7/1～8/31推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次即可享5折、75折或88折不等的優惠，專案車票同樣將從6/3凌晨零時起逐日開放預售。特別提醒，購買「少年優惠專案」車票的旅客，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗。

◆更多資訊：台灣高鐵2026暑期增開時刻表

台灣高鐵暑假優惠活動（圖片來源：台灣高鐵）

資料整理：Vinge

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