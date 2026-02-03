董建華

說起來很慚愧，雖然是土生土長的秭歸人，但從能記事起，只聽說了許多關於屈原的傳說，快到不惑之年了，才第一次隨學校的老師們造訪屈原的出生地——樂平里。

班車從茅坪出發，沿著彎彎曲曲的的公路艱難的行走，在車上顛簸了不到半個小時，就開始暈車，沿路雖然風景秀麗，卻不敢睜眼欣賞，一棵棵樹、一座座山隨著班車前行而向後奔去，讓我頭暈腦脹，只能在無可奈中或睡覺或閉目養神。

在車上搖晃了兩個多小時，聽到嘎登一聲班車停下來了，睜開眼，有同事說已經到了屈原故里的照面井。下車後沿著一條鋪滿雜草樹枝的小路行走，在藤藤網網、破爛不堪、飄落著枯枝爛葉的一方平臺上，靠著小道最裏面的大樹下，有一潭清澈見底的清水，它的清亮與周圍衰敗的環境形成了鮮明的對比，站在照面井邊沿，人的身影清晰可見。

遙想當年，周圍也許狂風呼嘯，也可能烏鴉鳴叫，幼小的屈原不受周圍惡劣的外界環境所干擾，將牛兒趕到山中後，獨自或者與姐姐一道，到此處喝水、洗滌，以清水當鏡子，摘掉身上的雜草，洗滌臉上的汙跡，不能不說其以後在險象環生的政治環境中，能保持出淤泥而不染，與此處的照面井有著一定的聯繫，至少從小會受到薰陶和感染，否則，歷時幾千年，為何當年的照面井至今還容貌依舊，讓後人不忍心拆除，並演繹出男人在此處照面後會更瀟灑、女人照此井後則會更漂亮的說法，天下哪兒沒有井水，唯獨此井像一塊吸鐵，吸引著眾人從四面八方，甚至不遠萬裏，帶著對屈原的敬仰，來此處照照像，喝一口井水。

沿著照面井而下，在一片雜草中間，歪歪斜斜的大樹下，屈原當年下棋的棋盤還在，據說屈原下棋的對面半山腰裏，就是屈原當年居住的祖屋，現在已經夷為平地，歷盡滄桑而變成了老百姓的良田。

再沿著彎彎拐拐的一條小道，走到一小溪旁邊，便是讀書洞，讀書洞不大，整個洞呈弧形，既能防風也能避雨，背對山洞，面朝對面的大山，周圍綠色環繞，每天伴隨著潺潺的溪水、鳥語花香，空氣清新、環境優雅，低頭可看書，抬頭可遠眺對面的大山，氣勢宏偉、心曠神怡，真是讀書的好地方，坐在屈原當年的石書桌上，濃郁的讀書念頭油然而生。既可靜心，又有開闊的視野，視線不受任何壓抑，屈原當年能撥開重重烏雲，宣導改革，圖國富民強，可能與小時候在此處博覽群書、靜心思考有著深厚的淵源。

隨著小溪外延陡峭的小道，走出來，外面的世界突然豁然開朗，良田平坦、百姓住房彙集在一起，形成了一個自然的村落、一條不長的街道，聽人說屈原的後代、鄉親們，任然保持了當年的純正樸實、求索進取的心態。我們吃飯的農家樂酒店，老闆淳樸憨厚，價格公道，老闆娘站在我們旁邊連連給我們添飯，嘴裏還不停的說：“來一趟不簡單，一定要吃飽飯。”

在公路邊沿坡度較大、不能站立只能彎腰種地的田裏，一位八十多歲的老奶奶，拄著拐杖正在為菜園澆水施肥，大家都爭相誇獎老人家的種的白菜長得好、嫩，還有人提出希望嘗一嘗老奶奶種的蘿蔔，本只是說說而已，沒想到老奶奶將自己地裏的蘿蔔，一把把拔起來，扔到公路上高興地送給大家吃，還說：“不要客氣，吃完了田裏還有，反正我一個人又吃不完。”穿梭在這裏的大街小巷、村落之間，勤勞的百姓、熱情待人的態度，依然保持著淳樸的民風。

顯示屈原誕生地的高大雄偉的牌坊矗立在田園之中，被成片的柑橘樹所包圍，我們圍著牌坊照相留念，周圍樹上的柑橘已經成熟，像燈籠一樣掛在樹上，柑橘的主人聽說我們都是老師，主動介紹自己當年也是我們學校畢業的學生，不僅請我們隨意摘吃樹上的柑橘，還盛情邀請我們去他家做客，還說：“感謝老師當年的教誨，在當時生活極度困難的情況下，老師們擠出自己的生活費供他讀完了高中。”

在牌坊對岸的小山包上，屈原廟還在，站在屈原廟前，周圍環境盡收眼底，在屈原廟內，屈原像站立在正中央，我們進去後都虔誠的自覺地為屈原像跪拜、燒香、磕頭，表達我們對他的崇敬之情。

一位偉人出生在何地是一種極其偶然的因素，但淳樸、上進、好學的地方文化氛圍，則更容易誕生傑出人物。一位八十多歲的老人自費雕刻屈原詩碑，矗立在屈原像周圍，每天守候在屈原廟，向外界介紹、傳播屈原的豐功偉績，讓我們看到的屈原後代們，繼續執著追求著屈原的無私奉獻和大愛精神，秭歸本是湖北最偏僻的地方，屈原誕生地又是秭歸偏僻的地方，能從這大山環抱的窮鄉僻壤之地走出去，不是非凡的毅力所不能的，在屈原廟下整個鄉村，最漂亮的房子就是小學，從小學教室窗口傳出來朗朗的讀書聲，讓我們看到屈原的後代子孫們，正在一如既往地承載著屈原“吾將上下而求索”的精神和強國富民的夢想。