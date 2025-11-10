遊樂設施也能當教具！自強國小用創意「玩出」環境教育劇場
桃園市教育局鼓勵各校結合在地特色，建構特色的品牌，發展學校的教育亮點。位於龜山區的自強國小以創意課程深化環境教育，結合校園遊具設施與生活化教學情境，讓學生從親身體驗中學習尊重生命、守護生態的理念。
校長董進彬問著班上學生是否還記得五年級國語課有上過護送陸蟹過馬路，這是校長有一次在走廊外面看到教室內老師正在上課的內容。董進彬表示，身為環境教育輔導團成員，有鑑於國內外為了要保護動物，確保生態棲地串聯，紛紛設置野生動物生態廊道，避免動物遭受路殺，如加拿大有灰熊地道、澳洲有無尾熊地下道、台灣也有石虎廊道等。於是他突發奇想，決定打破校園設施功能單一化思維，以遊樂設施當作表演舞台，讓學生們透過表演方式進行生態主題演出。過程中學生們發揮創意、想像力及運用肢體語言，直呼既有趣又好玩，也將善待大自然生命觀念更深植在學生們心中，實踐人類與生態共好。
首先，董進彬結合讀報教育介紹國內外有哪些生態廊道設置方式，並進行生態教育加深加廣教學。接著，將學生帶至茄苳樹旁一處山丘造型遊具設施，其中分配到「生態廊道」表演題目的這一組學生們開始圍繞遊具並進行劇情構思、角色分配及走位討論。學生們把平常稱作秘密基地的圓形柱當作是動物的通道，上面想像是馬路，有人扮演動物從洞內爬出來，有人則以坐姿手握方向盤動作想像開車的樣子，讓現場師生及校長笑聲連連。最後，校長也忍不住加入，與學生們互動玩起了火車過廊道的遊戲。
接著，校長再帶著學生們往另一處三角公園的攀爬網遊戲區移動。這次表演任務主題為「糧食」與「外來物種」對生態棲地的另一種影響。負責表演「糧食」主題的學生們在經歷一番腦力激盪過後發現，由於糧食需求增加，人類只能往山林開墾造成生物棲息地面積縮減，學生表演農夫在攀爬網下方犁田的樣子，而上面則是因為棲地減少擠滿了各種生物的畫面；另一組學生以「外來物種」主題，演出原本生活在本土生態的生物，因為三隻強勢外來物種的驅趕，導致相較弱勢的動物們驚慌失措，紛紛躲避。課堂中，董進彬也提醒學生們，不飼養境外動物，不棄養家中寵物，才是尊重生命、負責任以及保護生態環境的行為。
董進彬表示，這堂課一方面讓老師們了解校園遊樂設施可以當作教具使用，另一方面也讓小朋友明白遊具不僅是單純開心的玩，還可以發揮想像力，融入上課內容，讓遊具玩起來更有趣，也更有教育意涵，將生態教育、品格教育和生命教育透過藝術表演方式串連在一起。相信下一次學生再經過遊戲區時，心中一定會想起曾經這堂有趣的生態教育表演課程，進而展現出對大自然萬物「自發」善良、尊重「互動」與和諧「共好」的素養。
