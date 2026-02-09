遊樂設施在360度旋轉中「解體」 釀1死、13傷

印度7日驚傳遊樂設施意外。（示意圖／unsplash）





印度7日驚傳遊樂設施意外，一座大型電動鞦韆，在全速運轉時突然解體，整台機器伴隨巨大撞擊聲，重重摔向地面，現場尖叫聲四起，造成1人死亡，至少13人受傷。

一座大型電動鞦韆滿載乘客，全速旋轉，興奮的尖叫聲此起彼落，然而下一秒，歡樂的聲音突然變了調。

印度新聞主播：「一座遊樂設施的鞦韆，在半空中突然坍塌，這起事故奪走一條人命，並造成至少十多名乘坐鞦韆的民眾受傷。」

這起事件發生在七號，傍晚6點半左右，印度法里達巴德的蘇拉吉坤德。

當時有個市集活動，這個大型電動鞦韆遊樂設施，上滿載了26位民眾，沒想到鞦韆在全速運轉時，設施一端突然鬆脫，正個設施解體摔向地面，約13人被壓傷，其中6人傷勢嚴重。

記者：「一名警官與同仁抵達現場時，後方的另一座鞦韆，也跟著斷裂倒塌，一名警官被壓住，當場不治身亡，另一名警察則被成功救出。」

當地警方已經展開調查，儘管主辦單位聲稱，每天都有專責小組負責安全檢查，但接連發生意外，也讓外界開始質疑，這場活動的安全把關，真的有做到位嗎？

