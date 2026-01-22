遊樂設施運轉到一半「空中解體」！14名孩童慘摔地 驚悚瞬間曝

印度中央邦賈布瓦鎮（Jhabua）市集活動中設施突然在空中解體，導致14名學生墜落地面。圖／翻攝自X@Deadlykalesh

歡樂的市集活動變成一場噩夢！印度中央邦賈布瓦鎮（Jhabua）日前舉辦「馬哈拉傑嘉年華」（Maharaj No Melo）市集活動，其中設置龍形鞦韆設施，未料設施啟動後，鞦韆準備盪至另一頭，突然在空中解體，導致14名孩童當場摔落地面。

根據《Moneycontrol》、《PTl》等媒體報導，19日印度中央邦賈布瓦鎮（Jhabua）一所公立學校附近舉辦「馬哈拉傑嘉年華」（Maharaj No Melo）市集活動，現場設置大型鞦韆設置，正當設施啟動，才剛進行搖擺，整座設施竟在空中解體，導致13名女學生及1名男學生當場墜落地面。

目擊者指出，當時現場相當混亂，在場民眾見狀紛紛湧上前將學生們從設施殘骸中拉出來，地區行政長官尼哈．米娜（Neha Meena）也證實，市集中「龍之鞦韆」在運作過程中突然斷裂，學生們經送醫治療，目前仍有2名女生於加護病房觀察。

14名學生自設施墜落，其中2名女子仍在加護病房治療。圖／翻攝自X@collectorjhabua

而當地政府已組成專案小組前往現場調查，初步研判可能為機械結構失效，尼哈強調，將針對該遊樂設施的營運許可及安全維護進行全面清查，若涉及人為疏失或違規操作，將對相關負責人採取嚴厲法律行動。



