遊歐注意！歐盟4/10啟用「數位邊境系統」 首次入境收錄指紋+臉部

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到歐洲旅遊要多注意了，歐盟從4月10日開始全面實施新的數位邊境系統（EES），新的出入境系統會以電子化紀錄非歐盟旅客的移動路徑，並透過生物辨識技術，強化申根區的邊境管理，也就是旅客首次入境時，收錄指紋跟臉部照片等生物辨識資料。

首次入境需掃描「指紋+臉部」 未來可免蓋章快速通關

歐盟進入數位邊境時代！4月10日開始，無論是免簽還是需要簽證的非歐盟旅客，除了愛爾蘭與賽普勒斯之外，進入申根區29個國家時，都需要在機場的自助機掃描生物特徵，包含指紋跟臉部辨識，只要在第一次註冊好國籍跟目的地，之後就能直接通關。

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旅客首次入境將收錄指紋、臉部照片等生物辨識資料。圖／美聯社

聯合國旅遊組織顧問安妮塔‧門迪拉塔指出，EES是一個出入境系統，它非常簡單，目的就是為了省去在護照上蓋章的麻煩，這是一種數位化、淘汰傳統護照的形式。

歐盟推行新系統主要是強化安全性跟通關效率，除了能有效加速旅客流量，更重要的是要防止身分冒用，安妮塔‧門迪拉塔強調，完全是基於法律問題，確保持護照過境的人身分相符，防止身分詐欺。

數位邊境系統強化通關效率 盼全面防堵身分冒用

不過近期受到中東局勢影響，油價跟票價紛紛上漲，加上航空公司經常變動航班，已經讓出遊旅客感到焦慮，如今新系統上路，旅客通關恐怕會有陣痛期，安妮塔‧門迪拉塔認為這是件好事，因為長期來看，這會讓所有人的旅行更快速、安全。

專家提醒，系統啟用初期，旅客與海關人員都需要時間適應新流程，通關時間可能會拉長，但隨著全球旅遊量已經回歸疫情前水準，數位化管理已經成為兼顧效率跟安全的必要手段。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

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