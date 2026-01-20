遊泰遭「男按摩師」突襲下體 許志豪嚇壞急喊：NO！

娛樂中心／江姿儀報導



46歲台語歌手許志豪，擁有細膩唱腔和深厚演唱功力，嗓音深情動人，還手握三大歌唱綜藝節目主持棒。近日他趁工作空檔，與父母同遊泰國，出發前甚至興奮到整晚沒睡。沒想到旅途中連番驚險，他不僅搭車弄丟手機，還遇上泰男按摩師傅要獻上「特別服務」，他嚇壞趕緊拒絕。





台語歌手遊泰「男師傅幫按摩」狂突襲下體 父母在旁…他嚇壞急喊：NO！

許志豪（左圖左、右圖左）帶雙親飛往泰國度假、逛街血拼，短短幾天花費超過台幣30萬。（圖／翻攝許志豪臉書）

許志豪花30萬孝親遊泰 按摩險遭「特別服務」？

許志豪近期帶雙親出國旅遊，日前在臉書發文親曝心情「整晚沒睡，還是很開心」，附上搭乘商務艙飛往泰國度假的畫面。他不僅陪父母逛街血拼、遊覽河濱夜市，孝順的他全額買單，還買限定款Labubu玩偶寵愛媽媽，短短幾天花費超過台幣30萬。根據《三立新聞網》報導，許志豪到曼谷體驗當地按摩，帶著爸媽一起放鬆紓壓，體驗時長60分鐘的泰式接摩。然而替他服務的泰男按摩師過於熱情積極，不斷深入試探他的「敏感部位」，還開口以英文詢問是否要提供「特別服務」，讓他嚇壞急喊「NO」馬上拒絕，幸好一旁的父母未察覺。

許志豪（左圖左3、右圖）帶父母遊泰按摩，竟遭男師傅「狂突襲下體」嚇壞急拒絕。（圖／翻攝許志豪臉書）

許志豪遊泰屢遇驚魂 搭車丟手機急壞！

此外，許志豪在當地搭乘計程車時，一度弄丟手機，他急忙用APP與對方聯繫，運將久未回應，他只好向客服反應「客服幫忙找司機，也提醒我要在4個小時內，不然資訊可能就會消失不見。」。因為手機裡存放的大量重要資訊，他相當擔心會影響接下來行程，所幸半小時後就尋回手機，也給出300元泰銖（約台幣305元）感謝司機幫忙。他受訪時被問及「是否擔心私密照外流？」，大方笑回「完全不擔心這個啦。」。







原文出處：台語歌手遊泰「男師傅幫按摩」狂突襲下體 父母在旁…他嚇壞急喊：NO！

