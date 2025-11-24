遊港注意！她做「這件事」挨罰2萬元 傻眼哀號：在家鄉可隨便做啊

大陸中心／林昀萱報導

一名中國女子前往香港旅遊，因隨手餵鴿子遭罰2萬元台幣。（圖／Pixabay）

一名中國女子近日前往香港旅遊，卻因為「隨手餵鴿子」慘遭罰款5000元港幣（約2萬元台幣），讓她無奈在社群平台曬出罰單示警。

中國女子在社群平台小紅書以「我在香港做了件很天真的事」為題發文，透露近日前往香港旅遊的她隨手餵鴿子收到5000元港幣罰單。根據她曬出的罰單顯示，她在11月16日下午3時34分，於大埔寶湖道街市寶湖里人行道餵食鴿子，被港警依照違反《野生動物保護條例》第170章餵飼野生動物罪開罰。她無奈表示：「為什麼不能餵啊？大陸可以隨意餵啊」、「吃一塹長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」，

據《香港01》報導，許多中國網友見狀都驚呼：「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能做？」「我之前丟煙頭罰1500已經很暴力了，想不到有人比我更猛」。就有香港民眾解釋：「起碼警告一次吧，就直接罰款了，換我也不知道不能餵。要是剛好在吃東西鴿子飛過來，順手餵一下很正常，五千塊對我們這邊可是一個月工資了。」

有香港民眾解釋主要是衛生問題因此不能餵食鴿子：「鴿子很多細菌，不建議接觸」、「最主要衛生問題，加上會吵到睡不著，而且餵鴿子的同時，食物的殘渣都會引來大量老鼠」。針對有人問以後是否還敢到香港，原PO也回應：「必須的，經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能固步在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。

