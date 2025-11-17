遊義遭披薩店老闆公審 旅遊團最新現況曝光！

娛樂中心／綜合報導



義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」，疑似不滿店裡台灣16名觀光客只點了5份披薩，竟拍片公審。影片曝光後，台灣網友湧入該店家的Google評論區猛灌負評，對此老闆14日PO出道歉片，竟再度引爆台人怒火。風波持續延燒，當地市長還出面緩頰，鄭重表示將找台灣代表溝通處理。同團的網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」曾發文揭真相，今（17日）又再曝光旅遊團現況。





義披薩店老闆公審台人釀「國際風波」 同團網紅「7字」親曝現況！

義大利披薩店老闆不滿16名台灣觀光客只點5份披薩，拍片公審，同團團員曝真相。（圖／翻攝自PTT）

日前台人赴義大利蒙特卡丁尼市觀光，光顧披薩店「瘋狂披薩」（Pizza dal Pazzo），16人點了5份披薩。老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）疑似不滿，拍片公審、出言嘲諷，事後又道歉喊「我愛中國、我愛台灣」。文化差異的小糾紛演變成國籍爭議，還被解讀為族群歧視，在義大利和台灣都掀起熱議。對此，蒙特卡丁尼市的市長德羅索還特地在臉書發布道歉聲明，承諾下週將邀請台灣駐義外交代表會晤。

義披薩店老闆公審台人釀「國際風波」 同團網紅「7字」親曝現況！

當地市長（右）親自道歉，並強調將與台灣代表會晤。（圖／翻攝自小紅書、臉書@Claudio del Rosso ）

同團的網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」15日曾於社群還原事發經過，表示團員有事先詢問，而「店家同意少點餐」。目前整團台灣遊客還在義大利遊玩，今（17日）她再度在臉書粉專發文表示「感謝宇宙，感謝在台灣的大家關心」，當事團員知曉她有發文幫忙說明情況，且整起事件「升格外交等級」。她透露，團內最新現況「氣氛恢復了不少」，行程照常繼續。





