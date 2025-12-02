遊艇駕照買得到！一張8千就能掌舵 航港局技佐賣照當副業狂賣16張

航港局前技佐宋立恒販賣假遊艇駕照16張，每張8000元，再度被台中地檢署檢察官依貪污罪起訴。資料照片

航港局前技佐宋立恒貪汙案又有新進展。先前他因收賄、偽造文書等罪遭判刑11年，如今台中地檢署檢察官再追查，發現他在2016到2020年間，竟把「遊艇駕照」當成生意，以1張8千元價格賣給民眾偽造駕照，總共16人「買照」，自己落袋12萬8000元，今天再度被依貪汙罪起訴。

起訴書指出，宋男當時負責遊艇、動力小船等駕照的核發與管理，本該替政府把關，卻乾脆直接賣起假證。他不但登入海運技術人員系統（MTnet）輸入假資料，還盜用交通部與航港局的鋼印，把假的駕照蓋得跟真的一模一樣，讓民眾毫無疑心。

廣告 廣告

檢方調查，宋男一共替16人偽造駕照，收錢換證，犯下公務員收賄、登載不實、偽造特種文書等罪。由於屬於「一行為觸犯多罪」，檢方請以收賄罪論處；但16次犯行互不相同，因此要逐一併罰。

至於花錢「買照」的16名民眾，也沒能全身而退，檢方依非公務員向公務員行賄，以及共同偽造文書罪，全數提起公訴。



回到原文

更多鏡報報導

餐廳闆娘偷吃員工！同遊開房間甜喊老婆 綠帽夫聽到稚子這句話怒提告

雲林「斬車專案」凌晨突襲 21輛千萬名車一字排開！警局秒變超跑展間

BMW紅燈前暴衝 新竹路口5傷 民眾10多人徒手抬車救人