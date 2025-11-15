遊艇、動力小船高齡換照 交部擬修法增智能評估

（中央社記者黃巧雯台北15日電）為強化駕照管理，交通部預告將修法，年逾75歲的遊艇或自用動力小船駕駛，除符合一般體格檢查合格基準，還須通過簡式智能評估；年逾75歲者申請核、換照，效期從5年縮短至3年。

為因應高齡化社會，強化駕駛執照管理制度，交通部本週預告修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，草案修正高齡者體格檢查基準及各類別駕駛執照換照機制，並改善換照制度，減少民眾為銜接提前換照卻損及效期。

草案說明，為強化高齡駕駛人健康及認知能力管理，規定年逾75歲者除符合一般體格檢查基準外，並須通過簡式智能評估，以確保駕駛安全。

其中，考量營業用動力小船駕駛涉及公共安全與營運風險，對駕駛人體格檢查較為嚴格，自65歲起納入簡式智能評估；而自用動力小船及遊艇駕駛屬私人使用，風險相對較低，自75歲起納入簡式智能評估，以符合風險分級管理原則。

為強化高齡駕駛管理，草案規劃，年逾75歲駕駛人申請核、換發遊艇或自用動力小船駕駛執照，效期縮短至3年；為維護駕駛人權益，修正施行前已取得5年效期駕駛執照，仍維持原先效期。

此外，根據草案，為利針對高齡駕駛進行風險管理，明訂年逾75歲駕駛人首次參加駕駛測驗及格者，僅得核發有效期間3年駕駛執照。（編輯：吳素柔）1141115