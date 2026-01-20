遊艇、工作船進出漁港 高市線上申請上線

為提升漁港管理效能與為民服務品質，船主、船舶代理人及相關業者可利用高雄數位市民網站，辦理船舶進出港申請作業，以更便捷、高效率的方式完成相關程序。(見圖)

高市府海洋局今(廿)日說明，之前船舶進出港多仰賴紙本或傳真申請，再人工審核，即日起可透過「高雄數位市民網站(https://ktc.kcg.gov.tw)」線上申請，申請人可隨時使用網路填報船舶資料、航次資訊及相關文件，上傳完成後即可送件，並可即時查詢案件審核進度，大幅節省時間與人力成本。

廣告 廣告

海洋局指出，線上申請服務不僅符合節能減碳與無紙化政策方向，也能降低人工填寫錯誤風險，提升資料正確性與行政透明度，未來將持續蒐集使用者意見，滾動式優化系統功能與操作介面，讓業者使用更加順暢。

海洋局呼籲，凡屬漁船以外之船舶，進出高雄市各港口時，請優先透過「高雄數位市民網站」(https://ktc.kcg.gov.tw)路徑：市政服務/申辦服務/機關單位/海洋局/高雄市政府海洋局轄(代)管各漁港漁船以外船舶進出漁港申請，辦理線上申請，共同落實漁港管理數位化，攜手打造高效、便利的漁港環境。