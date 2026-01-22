遊蕩犬問題氾濫 農業部開發「犬蹤地圖APP」建置第一線犬群資料

近年遊蕩犬與人的衝突及生態干擾事件加劇，農業部為此開發「犬蹤地圖APP」，讓全民都可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，在地圖上進行標註，協助累積第一線犬群資料，並依人犬或生態衝突熱區為基點，逐步擴大高強度管理範圍，讓資源能集中於高風險區域。1/22起民眾可於iOS與Android平台下載使用。

農業部說明，近年遊蕩犬所引發的人犬衝突與生態干擾事件，顯示犬群管理已非單點處理或個案應變所能因應，為補強犬群分布及數量等基礎資訊，農業部導入公民科學家精神，開發「犬蹤地圖APP」，民眾可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，由系統自動記錄GPS定位，並運用AI技術辨識照片中犬隻數量，將資料即時標註於地圖上，突破傳統地面調查在人力與時間上的限制。

廣告 廣告

蹤地圖APP介面及操作方式示意圖。圖／農業部提供

農業部指出，為兼顧資料驗證與使用便利性，APP使用者僅需註冊手機號碼並完成一次性驗證碼驗證，即可使用各項回報功能，避免繁複的註冊流程，同時降低重複或不實通報的風險，確保資料可信度與後續分析價值。

農業部進一步指出，現行人犬或生態衝突熱區多由各縣市依轄內管理需求自行劃設，雖具因地制宜彈性，但長期以來缺乏一致的資料基礎與科學化分析架構，導致各地熱區劃設標準不一，亦難以具體說明其風險判斷依據，影響政策說服力與資源配置精準度。



為解決此一結構性問題，農業部推動以整體風險情資為基礎的系統性管理模式，透過建構全國一致的分析方法與指標，重構具科學依據且可檢證的熱區劃設機制，並依人犬或生態衝突熱區為基點，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，集中資源於高風險區域，並透過差異化策略，逐步達成犬隻族群穩定減量的治理目標。

農業部指出，「犬蹤地圖APP」將作為建構「全國遊蕩犬風險地圖」重要資料來源。自115年起，將整合APP回報資料、定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料，以及生態熱區與野生動物犬殺資訊，運用統計模型與地理資訊系統（GIS），建立可動態更新的風險分析架構，遊蕩犬管理將由經驗導向逐步轉為證據導向，為政策精進與地方執行提供更穩固的專業基礎。

責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

Google地圖正式將墨西哥灣改名「美國灣」 美網域限定

中國海關查扣我國教科書！台灣是國家、中國少領土 稱是「問題地圖」

大肚山「天弓三型」飛彈陣地全揭露！邱國正要找Google協議