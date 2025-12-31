遊蕩犬常釀交通事故 野保團體籲動保法修法應重視放養管制

〔記者楊媛婷／台北報導〕遊蕩犬隻包含流浪犬與放養犬，遊蕩犬除造成農產損失，近年造成交通事故的消息也屢見不鮮，野生保育團體今(31日)指出，寵物外出雖依「動保法」都應有飼主陪同，但事實上都是遊蕩動物妨害交通後才處理，甚至僅依交通法規究責，認為「動保法」若要修法，應重視放養管制。

立院經濟委員會今再度逐條審查「動保法」修正案，野保團體「為野生動物而走」今指出，依「動保法」規定，寵物出入公共場所時應由飼主陪同，但從近期屏科大學生在校園因闖入車道的遊蕩犬發生車禍，還有台南機車騎士因路邊遊蕩貓竄出導致事故，就可知寵物放養造成的事故仍層出不窮。

「為野生動物而走」指出，這類依動保法裁罰放養行為僅集中在少數縣市如雙北，另該行為也可依「道路交通管理處罰條例」開罰，若依該條例檢視，裁罰件數則平均分布，就可知這類放養寵物行為通常都是造成車禍或交通妨害後，才會究責妨害交通，卻不處罰放養行為。

該團體指出，放養行為不該在發生事故後才亡羊補牢，而應回歸「動保法」精神加強飼主責任，但檢視目前各立委提案的動保法修法，僅有2位立委提案實際放養管制，認為代表這會期的修法並未重視寵物放養涉及的公共交通安全議題。

