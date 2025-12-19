遊蕩犬涉及公共安全？餵養議題爭議大！【獨立特派員】

高強度絕育取代捕捉 幼犬量顯著下降

根據農業部113年最新統計，全台遊蕩犬數量已超過14萬隻，換算下來每百人就需面對約0.6隻遊蕩犬。長期以來，政府雖嘗試以捕捉方式控管，但成效不彰，主因在於捕捉速度遠趕不上犬隻在野外繁衍的速度。遊蕩犬餵食者楊秀玲指出，若僅是片段式地進行結紮而缺乏後續監測，新個體很快就會遞補進草叢中持續生育。

為了更有效地扭轉現狀，相信動物協會執行長郭璇提倡「高強度絕育」計畫，強調透過居家拜訪與APP監測系統，掌握區域內所有家犬與浪犬的狀況，目標是讓區域結紮率達到八成以上的門檻。

郭璇表示，目前包含北北基桃及新竹縣市，收容所內的幼犬數量已大幅下降80%至90%，顯示從源頭控管家戶繁殖並配合精準抓紮，是目前科學證實能讓犬隻數量減少的有效手段。

禁餵令引發人道與安全爭議 農業部研擬餵食管理

高雄曾發生遊蕩犬攻擊梅花鹿導致死亡，以及泳客遭犬隻圍攻溺水等案件。隨著人犬衝突事件頻傳，社會大眾對餵食遊蕩犬的看法趨於兩極。

農業部動保司副司長陳中興提到，目前支持與反對餵食的民意約各占一半，甚至有立法委員提案修法全面禁止餵食。然而，反對禁餵者認為，單純的「餓死政策」不僅涉及虐待，更可能因犬隻極度飢餓而增加對人類與野生動物的攻擊性。

面對此爭議，遊蕩犬餵食者陳品穎認為，立法禁止餵養容易導致行為地下化，反而讓管理更困難。他建議以「管理」取代「限制」，讓願意配合結紮與監測的餵食者成為政府的助力。

對此陳中興回應，餵食行為是否入法仍待研議，但未來傾向推動有秩序的餵食管理，要求餵食者必須配合特定團體或管制措施，而非放任式的毫無節制餵食。

餵食者應負飼主責任 強化源頭管理杜絕棄養潮

雖然絕育是控管數量的關鍵，但台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏提醒，若過度強調TNR（捕捉、絕育、回置）為唯一解方，恐會變相鼓勵不負責任的飼主將犬隻棄養至街頭。

陳玉敏認為，餵食者在提供食物的同時，也應視同飼主承擔起法律與道義責任，包含確保犬隻的健康、接種疫苗，以及處理犬隻造成的環境污染或吠叫追人等問題。

除了餵食端的責任，系統性的源頭管理更是核心。陳中興表示，未來希望能加強管控家戶繁殖，限制僅有特定寵物業者可進行販售繁殖。陳玉敏則進一步建議，動保管理應結合戶政系統，透過鄰里長的力量進行普查，掌握各家戶養犬狀況，才能真正落實飼主責任，防止遊蕩犬源源不絕地產生。

捕捉入紮需長時間耐心 餵食行為成為控管關鍵

在實務執行面，抓紮遊蕩犬是一項極具挑戰的艱巨任務。個體戶抓紮者許愛爸分享，為了誘捕警覺性極高的犬隻，往往需要與餵食者密切合作，並在極端天氣下長時間守候與圍堵。對許多抓紮者而言，餵食者能協助識別犬隻位置與習性，使捕捉過程更具效率。

然而，抓紮後的「原置」問題同樣存疑。陳玉敏指出，原置犬隻在野外仍需面對洪水、疾病與意外，且無法徹底解決人犬衝突。許愛爸則感嘆，在收容空間有限的情況下，若不將犬隻放回原本熟悉的棲息地，牠們也無處可去。反映出在理想與現實之間，第一線執行者面臨的兩難困境。即便深知原置並非完美，卻是目前資源匱乏下的無奈選擇。

突破收容所飽和困境 台南推生活村強化認養

全台收容所目前面臨極大壓力，總量能僅約1萬隻，遠不足以收容14萬隻遊蕩犬，且部分收容所環境惡劣。台北市議員陳宥丞曾指出，有臨時收容設施因通風不良，內部高溫竟達47度，形同「人間煉獄」。台北市動保處收容組長黃嘉鴻則承諾，將透過加蓋帆布等措施改善設施溫度。

為了尋求更好的安置方案，台南市設立了「毛孩生活村」，嘗試以公園化、獨立小木屋的模式取代傳統鐵籠混養。

台南市動保處副處長洪振凱解釋，園區設立是為解決不適合回置的犬隻安置問題，並透過親訓與互動，讓民眾在遊戲中熟悉犬隻，提升認養意願。

郭璇強調，遊蕩犬問題本質上是「人的行為」問題，唯有政府提升行政能量、全民強化飼主素養，才能系統性地終結這場流浪循環。