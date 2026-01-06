遊蕩犬誘捕設施進化 結合AI辨識準確度達9成
（中央社記者汪淑芬台北6日電）農業部補助工研院最新設計的「遊蕩犬誘捕系統」，以輕量化結構整合AI影像辨識、遠端監控及感測技術，辨識犬隻準確度達90%，且減少人力，提高捕捉效率與安全性。
農業部今天發布新聞稿表示，這套新的「遊蕩犬誘捕系統」搭載進階管理，讓遊蕩犬管制作業從依賴人力跨入智慧化階段，將申請專利，並協助地方政府推廣應用。
農業部指出，傳統誘捕遊蕩犬使用的圍籬器材笨重，且需人員長時間駐守，新的誘捕設施以可快速拆裝、輕量化、適應地形高低差及運輸籠對接的創新結構為基礎，配合智慧感測與AIoT控制系統，透過低功耗運算設計，使設備能長期部署於戶外環境中，靜態待機時間可長達1週。
農業部表示，新的「遊蕩犬誘捕系統」利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性。
另外，這套系統可經由遠端控制，關門延遲反應時間少於1.5秒，確保捕捉的即時性與精準度，並可記錄設備位置與使用狀態，不僅減少人力負擔，同時提升遊蕩犬隻管理效能並維護動物福祉。
農業部最新統計，2024年估計全台遊蕩犬數量為14萬1584隻，較2022年減少11.34%，是2018年每2年統計1次以來，族群數量首次下降。（編輯：張雅淨）1150106
其他人也在看
外送員專法三讀！ 每單報酬不得低於45元 平台須建立申訴制度
立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定外送平台業者給予外送員的基本薪資，換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整；同時需明定平台業者應建立外送員申訴制度。全案自公布後6個月實施。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
立院三讀外送員保障專法 明定每單報酬最低45元、強制投保
立法院今（1/6）三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，透過專法保障外送員權益，建立最低報酬底線、明確計價單位、資訊透明與救濟機制。太報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
立院三讀「外送專法」 每單報酬不得低於45元！總統公布後6個月施行
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（6）日三讀通過「外送專法」，修法重點包括：外送員每單報酬不得低於45元、平台需為外送員投保、訂定消費者定型化...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
英特爾資深副總裁強森 (圖)
英特爾資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理強森（Jim Johnson）表示搭載Core Ultra 3系列處理器的筆電，性能表現顯著進步。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
總預算卡關TPASS撐到月底 侯友宜：按預算法先動支
今年度中央總預算案尚未進入立法院審議階段，基北北桃本月12日將開會討論。新北市長侯友宜今（6）日指出，TPASS我們今年已經編了11億元，面對中央預算遲遲沒有下來，我們會按照預算法先行動支，絕對不會讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有
ROG 於 CES 2026 公開發表了與知名遊戲製作人小島秀夫的 Kojima Productions 工作室聯手打造的 ROG Flow Z13-KJP 聯名款，當實體機出現在眼前時，小編內心真的有一種走進「小島秀夫世界觀科技」的感覺！整體設計細節完整呼應 Kojima Productions 的風格，從外型線條到材質選用，每個角度都像在說故事，充滿小島式敘事的氛圍電獺少女 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
驚悚！彰化福寶濕地驚見「屍掛蚵架」 40歲男明顯死亡
彰化縣一名蚵農今（5日）上午在福寶濕地外海處驚見疑似屍體，警消人員獲報抵達現場後，發現為一具男性年約40多歲左右的男性遺體，掛在蚵棚上明顯死亡，後續通知家屬到場確認身分，確切死因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
桃市馬年春聯大玩諧音哏 馬載祿厚寓意「明仔載愈好」
桃市府今（6）日發表丙午馬年新春春聯、福袋及紅包，2款春聯「馬載祿厚」、「馬吉來」大玩諧音哏，並延續蛇年春聯書寫，再次邀請在地書法藝術家王鈺權操刀，「元氣搖搖馬」福袋、紅包袋也融入動態機關設計，可以搖搖馬兒招好運，桃園市長張善政表示，每年春聯都絞盡腦汁發揮創意，不但有過年的氣氛，且要讓大家看了會心一自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
國小校門外闖紅燈差點撞上學童 警方：違規事實明確將開罰
有網友開車行經台北市北投區北投國小前，目擊一輛黑色廂型車居然無視號誌闖紅燈，當時行人穿越道上有許多學童正要過馬路，廂型車差一點就撞上學童，險象環生。對此，轄區警方表示，此案已經接獲檢舉，廂型車違規事實明確，警方將依法製單開罰，完成舉發。這名網友在社群上發文表示，在昨天中午12時32分行經北投國小前，自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
高餐大師培生攜手餐大附中 帶領國小學童揭密「美味黃金秘訣」
【記者 王雯玲／高雄 報導】廚房不僅是烹飪場所，更是充滿驚奇的科學實驗室！國立高雄餐旅大學師資培育中心日前策劃台灣好報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
騎車上陽明山「冷到下不來」打119！醫師籲：待在家
生活中心／饒婉馨報導振興醫院急診重症醫學部主任田知學在網路上分享一起真實病例，一名年輕人日前騎機車前往陽明山冷水坑，不料山上的低溫，讓他當場冷到動彈不得、完全無法下山，最後只好打119才成功獲救。醫師建議民眾出門前一定要穿夠衣服，做好全身保暖，尤其要留意自己是否有慢性疾病。更重要的是，在極端天氣下應避免一個人單獨外出，以免發生意外時沒人能幫忙。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
外送員保障法三讀！每單報酬「不得低於45元」 若天災停班平台要停業
攸關外送人員與消費者權益的「外送員權益保障及外送平台管理法」與六項附帶決議於今（6）日三讀通過，除規定每單基本報酬不得低於換算之最低時薪1.25倍且不得低於新台幣45元，也規定須建立外送員申訴制度、平台需投保險。另當因天災宣布停止上班的地區，外送業者應停止營業，並通知商家及外送員，法案於公布後6個月施行。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
晚安小雞將從柬埔寨遣送中國？外交部：提供必要協助
因自導自演被柬埔寨詐騙集團綁架的網紅「晚安小雞」，2024年在當地被判處2年有期徒刑後，如今即將出獄，但外傳他出獄後有可能將被遣送至中國。對此，外交部發言人蕭光偉表示，將請柬國政府依國籍管轄原則，將我國人士遣送返台，並持續提供必要的協助。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
【公告】華邦電於集中交易市場處分有價證券
日 期：2026年01月05日公司名稱：華邦電(2344)主 旨：華邦電於集中交易市場處分有價證券發言人：范祥雲說 明：1.證券名稱:華東科技股份有限公司普通股2.交易日期:115/1/5~115/1/53.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長核決民國114年12月23日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：5,000,000股每單位價格：新台幣 68.50元交易總金額：新台幣342,500,000元6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益約新台幣288,434,000元7.與交易標的公司之關係:本公司為華東科技股份有限公司之董事8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：45,062,641股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約新台幣473,729,600元持股比例：8.70%權利受限情形：無9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益中央社財經 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 38
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 44
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 13
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言