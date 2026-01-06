遊蕩犬誘捕設施進化 結合AI辨識準確度達9成

（中央社記者汪淑芬台北6日電）農業部補助工研院最新設計的「遊蕩犬誘捕系統」，以輕量化結構整合AI影像辨識、遠端監控及感測技術，辨識犬隻準確度達90%，且減少人力，提高捕捉效率與安全性。

農業部今天發布新聞稿表示，這套新的「遊蕩犬誘捕系統」搭載進階管理，讓遊蕩犬管制作業從依賴人力跨入智慧化階段，將申請專利，並協助地方政府推廣應用。

農業部指出，傳統誘捕遊蕩犬使用的圍籬器材笨重，且需人員長時間駐守，新的誘捕設施以可快速拆裝、輕量化、適應地形高低差及運輸籠對接的創新結構為基礎，配合智慧感測與AIoT控制系統，透過低功耗運算設計，使設備能長期部署於戶外環境中，靜態待機時間可長達1週。

農業部表示，新的「遊蕩犬誘捕系統」利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性。

另外，這套系統可經由遠端控制，關門延遲反應時間少於1.5秒，確保捕捉的即時性與精準度，並可記錄設備位置與使用狀態，不僅減少人力負擔，同時提升遊蕩犬隻管理效能並維護動物福祉。

農業部最新統計，2024年估計全台遊蕩犬數量為14萬1584隻，較2022年減少11.34%，是2018年每2年統計1次以來，族群數量首次下降。（編輯：張雅淨）1150106