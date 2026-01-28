遊蕩犬貓禁止餵食不是解方 林岱樺：減量關鍵在管理與結紮

▲禁止餵食不會讓遊蕩犬貓消失，只會讓問題失控 林岱樺：減量靠管理，不是靠斷糧。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對《動物保護法》修法中，部分委員提出將「長期持續餵食遊蕩動物者視為飼主」，以及在「衝突熱區」全面禁止餵食等修法方向，立法委員林岱樺今（28）日在立法院經濟委員會中明確表達反對立場。她指出，相關提案雖以降低人犬衝突為出發點，但方向錯誤，恐怕不但無法解決問題，反而讓遊蕩犬貓問題更加失控。

林岱樺表示，遊蕩犬貓不會因為法律通過就消失。失去穩定食物來源後，犬隻只會為了生存而擴大活動範圍，四處覓食，反而增加交通事故與人犬衝突；在長期飢餓與壓力下，犬隻野化風險升高，群聚與攻擊行為只會更加嚴重。「禁止餵食不是減量政策，而是風險轉移。」

她進一步指出，這樣的修法方向，也將直接衝擊目前國際與實務上公認有效的遊蕩犬貓減量方式：TNR（捕捉、絕育、回置）。林岱樺說明，TNR 的關鍵在於穩定掌握犬隻族群與行蹤，而這正仰賴在地餵食者與志工的長期觀察與協助。「沒有穩定管理，就沒有 TNR；抓不到、結不了紮，數量只會反彈。」

林岱樺指出，國內已有多起實務經驗顯示，透過高強度結紮、持續監測與妥善管理，在沒有撲殺、沒有斷糧的情況下，原本數量龐大的遊蕩犬族群，能隨時間自然下降，證明源頭控管與有效減量才是可行之道。

她強調，問題不在於「有沒有人餵食」，而在於「有沒有被好好管理」。禁止餵食不僅違反人性、執法困難，也只會讓行為地下化，增加管理風險；真正有效的作法，是將餵食行為納入制度化管理，結合絕育、防疫、族群監測與公私協力，才能兼顧公共安全與動物福祉。

「要解決人犬衝突，唯一的根本之道，就是讓遊蕩犬貓的數量確實下降。減量靠管理，不是靠斷糧。」林岱樺呼籲，動保法修法應回到科學與實務，聚焦有效減量，而非走向禁止固定餵食，否則只會適得其反。（圖╱記者王苡蘋翻攝）