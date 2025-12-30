遊蕩犬都變車禍因子 屏科大校內騎車撞上逛大街犬隻摔車

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學是國內少數可以騎行機車通學的大學，但校內已發生數起交通事故，沒想到現在連遊蕩犬都成為車禍因素之一，有學生在通學過程中，竟撞上逛大街的犬隻，是當場摔車，所幸並無生命危險，警方則指出，到場處理時，犬隻已不在現場。

有學生在網路貼文，指他的女友在昨天上午10時許，行經校內道路時，疑似因為旁有公車，突有遊蕩犬橫過馬路，該名女學生與其碰撞並摔車，內埔分局員警獲報到場，機車騎士四肢擦挫傷，與騎士發生碰撞的犬隻已不在現場，警方立即通知119將其送醫治療，並無生命危險。

由於校內死亡車禍已發生至少2起，但皆為自摔，這起事故雖無生命危險，卻是與遊蕩犬碰撞造成，該名網友的PO文也希望要求校方移除遊蕩犬，也有不少同學留言，有人譏「那是校犬耶！」也有人說「學校什麼時候要停止放養這件事？」校內道安再度引來熱議。

