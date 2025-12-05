遊行變調！肯亞女子衣服被撕碎 遭多男輪流性侵

肯亞梅魯市一名女子遭到多名男子性侵，遭拍攝過程上傳網路。（示意圖／翻攝自Pexels）





肯亞梅魯市一名女子遭到多名男子性侵，遭拍攝過程上傳網路，刑事調查局（DCI）表示，已逮捕6名嫌犯，將持續全力稽查此案件。

根據外媒《People》報導，該事件發生於1日，警方接獲民眾求助電話，稱一名年輕女子遭到一群參與傳統割禮遊行的男子性侵，警員迅速抵達現場，發現受害者極度絕望、精神崩潰、衣衫襤褸，隨後，緊急將她送往醫院接受治療。

據《Capital News》報導，事發當下惡狼還拍攝私密影像，並在網路上流傳，引發公眾的憤怒，促使人權組織和社區領袖要求追究責任，並採取更有力的措施來保護婦女。

刑事調查局（DCI）於3日發布聲明指出，隨即展開大規模搜捕行動，在多處地區進行針對性的突襲，成功逮捕6名嫌疑人，丹尼斯·姆維里吉（Dennis Mwirigi）、伊斯梅爾·吉丘格（Ismael Gichuge）、伊利亞·穆里基（Elijah Murikiiki）、艾克斯（Marete）和菲尼亞斯·穆塔利（Phineas Mutali），DCI強調，將繼續全力追查並逮捕參與這起罪行的其他嫌疑人。

肯亞內政部長基普丘巴·穆爾科曼（Kipchumba Murkomen）也承諾將與地方當局合作，致力於打擊該地區的不安全局勢，恢復梅魯地區的治安與安全。

