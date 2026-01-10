遊覽車司機作勢「折枝開路」 違闖梅園進退兩難

南投縣 / 綜合報導

南投信義鄉梅花盛開，吸引大批遊客上山賞花，但狹小的園區道路，卻有一輛紅色大型遊覽車違規開了進來，因為車體太長，卡在彎道過不去，整輛車動彈不得，司機疑似為了過彎，還打算動手折斷路旁的梅樹枝條，離譜的行徑，全被民眾錄了下來。

紅色的遊覽車，開進了梅園，司機要過彎，但車體太長，轉不過去，民眾說：「為什麼把遊覽車開進來，不能進來吧。」遊覽車司機又是前進又是後退，來來回回試了好幾次，但山路狹窄，加上路邊有其他車輛停放，實在是彎不過去，這個時候司機打開車門下車，走到梅樹的旁邊，打算動手折斷樹枝，民眾說：「欸欸欸，你為什麼可以拔梅樹，太誇張了吧。」

看到有民眾制止司機趕快回到車上，這裡是南投信義鄉土場梅區，正值花期許多遊客上山賞梅，昨(9)日上午，民眾發現狹小的賞梅路段，遊覽車開了進來，甚至還停在路邊，交通受到不小影響，當地居民說：「太扯了。」其他遊客說：「多少會影響吧，不太適合，路太小。」

誇張的行徑，都被遊客拍下，警方提醒，遊覽車司機的行為已經觸法，南投縣信義警分局副分局長吳子正說：「該路段為公告禁止甲類大客車行駛路段，已違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣1800元以下罰鍰，並記違規點數一點。」

遊覽車司機如果動手折斷梅樹的樹枝，也可能觸犯刑法毀損罪，梅花盛開卻發生賞梅的交通亂象，讓其他遊客相當傻眼。

