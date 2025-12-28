遊覽車司機都知道的實力派老店！苗栗頭份高CP值客家菜，七菜不用2500元，家庭聚餐首選
來到苗栗，若沒吃上一頓道地的客家菜，這趟旅程似乎就少了一塊拼圖。苗栗頭份，這個介於新竹與苗栗山線之間的交通樞紐，隱藏著無數身懷絕技的熱炒高手，有些味道，必須要大火快炒、油溫極高，加上一群人圍著圓桌喧鬧，才吃得出那個”氣口”，這次來到「永昇客家小館」，不是那種裝潢華麗的網美餐廳，而是那種在地人會豎起大拇指、遊覽車司機都知道的實力派老店。
交通資訊
自行開車
建議直接導航「永昇客家小館」，店家位於頭份市區，店家就有免費停車，但用餐尖峰時段較容易滿位，建議提早到或避開尖峰。
大眾交通
若搭乘火車，可至 竹南火車站轉乘計程車，車程約10-15分鐘。
抵達的時間才剛開店，可以拍到空景的模樣，可以見到大約可以容納三十桌的大圓桌，平日來到這裡生意還是蠻好的，假日建議提前訂位。
大圓桌為主
桌距寬敞
適合多人聚餐
出菜速度穩定
牆面簡單，沒有過多裝飾，但整體乾淨明亮。
菜單/MENU
走進店內，你會看到傳統的櫃台與黑板手寫菜單，在這裡沒有制式的菜單~
來到這裡都是看菜單上點餐，如果是要預訂桌菜也可以直接給預算，像是當天我們就有遇到遊覽車的團客也是到這裡用餐。
參考一下店家的預訂菜單，想想應該是店內的招牌菜，我們也跟著點了幾道熱門菜色。
闆娘說店內的客家桔醬都是山上自製，口感特別不一樣，真的很推薦大家買，而且可以放2~3年，所以家中必備啦~
店內也有桔醬和辣椒醬可以自行添加，闆娘請我一定要試試這客家桔醬，沾著雞肉吃特別好吃，也很去油解膩呦。
內用白飯吃到飽
客家菜大多都是重口味，傳統客家菜、重視下飯程度、在意食材與火候，也提供了內用白飯吃到飽，想吃多少自己裝。
看一下大哥大姐們對於內用白飯免費的服務應該很滿意，大家一下車就趕緊用餐了~
冰櫃裡有不同的飲料選擇，如果想要搭配些小酒也可以自行拿取，想喝什麼自己拿啦。
<未成年請勿飲酒/開車請勿飲酒>
客家菜的靈魂，從來不是精緻擺盤，而是重火候、重香氣、重下飯，這次點的幾道菜都蠻不錯的，幾乎道道無雷，表現都蠻不錯的，而且份量十足。
爌肉筍干
爌肉滷得非常入味，是那種一夾就知道滷功很深的程度，五花肉切得大塊豪邁，
深褐色的滷汁將五花肉滷得透亮，下方鋪滿了吸飽湯汁的筍干，濃郁的醬油香氣中，
帶著筍干特有的發酵酸香。那種鹹香濃厚的滋味，淋一匙滷汁在飯上，連扒三碗飯都不是問題。
炒過貓菜
有別於一般涼拌的作法，而是加入了鹹蛋和皮蛋一起炒添加味道，單吃真的有點太重口味，
滑嫩順口，帶有野菜特有的清香，在滿桌大魚大肉中，扮演了清爽解膩的角色。
炒大蛤仔
蛤蜊肉質飽滿，熟度掌握得宜，沒有縮水變老，搭配九層塔、蒜頭爆炒，醬汁鹹鮮，很適合當下酒菜。
薑絲大腸
大腸處理得非常乾淨，沒有腥味，口感Q彈帶勁，但不會像橡皮筋一樣咬不斷，
師傅掌握了完美的火候，保留了大腸的脆度，大量的薑絲與酸醋在高溫下激發出的嗆香味，越吃越開胃。
客家土雞半隻
在客家庄，無雞不成宴，也是店內的招牌菜，會附上青蔥醬油，建議再自行拿桔醬來蘸著吃。
雞皮呈現誘人的玉米黃色，這是正宗玉米雞或放山土雞的特徵，皮與肉之間還夾著一層薄薄的透明雞凍，光看就知道這雞養得夠久、夠成熟。
單吃有雞肉自然的甘甜，但最強的吃法是沾上店家特製的客家桔醬，桔醬酸甜帶鹹的果香，瞬間解掉了雞皮的油膩感，將雞肉的鮮味提升到另一個層次。
客家小炒
這道菜講究的是「煸」的功夫，豆干要煸得外皮微焦、內部紮實，魷魚要發得剛好，咬起來鮮味十足，五花肉則提供了油脂潤滑，芹菜的清脆則平衡了整體的乾柴感，也是客家菜的必點菜色。
鹽酥溪蝦
這是我們當天票選的第一名，也是最佳下酒菜~
溪蝦個頭不大，但炸得極其酥脆，連殼帶肉整隻都能吞下去。卡滋卡滋的口感，配上椒鹽的鹹辣與青蔥的香氣，讓人一隻接一隻停不下來。
我們這次的一桌菜，包含了客家料理中經典的「四炆四炒」精髓以及海鮮熱炒，總共七菜一湯（含兩瓶大飲料），結帳金額 2680元，份量大到需要打包，服務人員雖然忙碌，動作卻俐落快速，上菜節奏掌握得很好，不會讓客人看著空桌發呆，這裡的口味偏重，是標準的飯菜，每一道菜都為了搭配白飯而生，算是蠻經典的客家菜料理。
永昇客家小館
地址： 351苗栗縣頭份市顯會路39號
電話號碼：03-766 1800
營業時間：10:00–14:30, 17:00–20:30 (週一公休)
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 7 小時前 ・ 180
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 49
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 201
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 61
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 64
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 50
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 47
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 118
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 12 小時前 ・ 27
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 235
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 15 小時前 ・ 16