遊覽車司機都知道的實力派老店！苗栗頭份高CP值客家菜，七菜不用2500元，家庭聚餐首選

來到苗栗，若沒吃上一頓道地的客家菜，這趟旅程似乎就少了一塊拼圖。苗栗頭份，這個介於新竹與苗栗山線之間的交通樞紐，隱藏著無數身懷絕技的熱炒高手，有些味道，必須要大火快炒、油溫極高，加上一群人圍著圓桌喧鬧，才吃得出那個”氣口”，這次來到「永昇客家小館」，不是那種裝潢華麗的網美餐廳，而是那種在地人會豎起大拇指、遊覽車司機都知道的實力派老店。

交通資訊

自行開車

建議直接導航「永昇客家小館」，店家位於頭份市區，店家就有免費停車，但用餐尖峰時段較容易滿位，建議提早到或避開尖峰。

大眾交通

若搭乘火車，可至 竹南火車站轉乘計程車，車程約10-15分鐘。

抵達的時間才剛開店，可以拍到空景的模樣，可以見到大約可以容納三十桌的大圓桌，平日來到這裡生意還是蠻好的，假日建議提前訂位。

大圓桌為主

桌距寬敞

適合多人聚餐

出菜速度穩定

牆面簡單，沒有過多裝飾，但整體乾淨明亮。

菜單/MENU

走進店內，你會看到傳統的櫃台與黑板手寫菜單，在這裡沒有制式的菜單~

來到這裡都是看菜單上點餐，如果是要預訂桌菜也可以直接給預算，像是當天我們就有遇到遊覽車的團客也是到這裡用餐。

參考一下店家的預訂菜單，想想應該是店內的招牌菜，我們也跟著點了幾道熱門菜色。

闆娘說店內的客家桔醬都是山上自製，口感特別不一樣，真的很推薦大家買，而且可以放2~3年，所以家中必備啦~

店內也有桔醬和辣椒醬可以自行添加，闆娘請我一定要試試這客家桔醬，沾著雞肉吃特別好吃，也很去油解膩呦。

內用白飯吃到飽

客家菜大多都是重口味，傳統客家菜、重視下飯程度、在意食材與火候，也提供了內用白飯吃到飽，想吃多少自己裝。

看一下大哥大姐們對於內用白飯免費的服務應該很滿意，大家一下車就趕緊用餐了~

冰櫃裡有不同的飲料選擇，如果想要搭配些小酒也可以自行拿取，想喝什麼自己拿啦。

<未成年請勿飲酒/開車請勿飲酒>

客家菜的靈魂，從來不是精緻擺盤，而是重火候、重香氣、重下飯，這次點的幾道菜都蠻不錯的，幾乎道道無雷，表現都蠻不錯的，而且份量十足。

爌肉筍干

爌肉滷得非常入味，是那種一夾就知道滷功很深的程度，五花肉切得大塊豪邁，

深褐色的滷汁將五花肉滷得透亮，下方鋪滿了吸飽湯汁的筍干，濃郁的醬油香氣中，

帶著筍干特有的發酵酸香。那種鹹香濃厚的滋味，淋一匙滷汁在飯上，連扒三碗飯都不是問題。

炒過貓菜

有別於一般涼拌的作法，而是加入了鹹蛋和皮蛋一起炒添加味道，單吃真的有點太重口味，

滑嫩順口，帶有野菜特有的清香，在滿桌大魚大肉中，扮演了清爽解膩的角色。

炒大蛤仔

蛤蜊肉質飽滿，熟度掌握得宜，沒有縮水變老，搭配九層塔、蒜頭爆炒，醬汁鹹鮮，很適合當下酒菜。

薑絲大腸

大腸處理得非常乾淨，沒有腥味，口感Q彈帶勁，但不會像橡皮筋一樣咬不斷，

師傅掌握了完美的火候，保留了大腸的脆度，大量的薑絲與酸醋在高溫下激發出的嗆香味，越吃越開胃。

客家土雞半隻

在客家庄，無雞不成宴，也是店內的招牌菜，會附上青蔥醬油，建議再自行拿桔醬來蘸著吃。

雞皮呈現誘人的玉米黃色，這是正宗玉米雞或放山土雞的特徵，皮與肉之間還夾著一層薄薄的透明雞凍，光看就知道這雞養得夠久、夠成熟。

單吃有雞肉自然的甘甜，但最強的吃法是沾上店家特製的客家桔醬，桔醬酸甜帶鹹的果香，瞬間解掉了雞皮的油膩感，將雞肉的鮮味提升到另一個層次。

客家小炒

這道菜講究的是「煸」的功夫，豆干要煸得外皮微焦、內部紮實，魷魚要發得剛好，咬起來鮮味十足，五花肉則提供了油脂潤滑，芹菜的清脆則平衡了整體的乾柴感，也是客家菜的必點菜色。

鹽酥溪蝦

這是我們當天票選的第一名，也是最佳下酒菜~

溪蝦個頭不大，但炸得極其酥脆，連殼帶肉整隻都能吞下去。卡滋卡滋的口感，配上椒鹽的鹹辣與青蔥的香氣，讓人一隻接一隻停不下來。

我們這次的一桌菜，包含了客家料理中經典的「四炆四炒」精髓以及海鮮熱炒，總共七菜一湯（含兩瓶大飲料），結帳金額 2680元，份量大到需要打包，服務人員雖然忙碌，動作卻俐落快速，上菜節奏掌握得很好，不會讓客人看著空桌發呆，這裡的口味偏重，是標準的飯菜，每一道菜都為了搭配白飯而生，算是蠻經典的客家菜料理。

永昇客家小館

地址： 351苗栗縣頭份市顯會路39號

電話號碼：03-766 1800

營業時間：10:00–14:30, 17:00–20:30 (週一公休)

