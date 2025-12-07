遊覽車挨罰2800稱「傍晚太早開燈」 網揪疑點轟翻

一輛遊覽車因違規使用燈光遭開罰2800元，業者在臉書粉專「爆料公社」發文抱怨「傍晚太早開燈也要罰錢？！會不會太搶錢了」，然而網友檢視違規照片後紛紛打臉，指出該車開啟的是霧燈而非一般車燈，直言「確定駕照是職業的？」

網友發文抱怨遭民眾檢舉「汽車駕駛人不依規定使用燈光者」，違規遭罰2800元。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據「爆料公社」分享的貼文內容，遊覽車於9月26日下午行經新竹市東區西大路時，遭民眾檢舉「汽車駕駛人不依規定使用燈光者」，違反《道路交通管理處罰條例》第42條規定，遊覽車公司因此被開罰2800元。

貼文曝光後引發網友熱議，多數留言直指問題出在霧燈而非車燈，「明明就是開霧燈在那邊誤導什麼」、「大燈沒關係，你開到霧燈啦」、「不要跟我說大燈下方那顆是日行燈！」。

面對網友質疑，原PO隨後回應解釋「我們的車是日行燈和霧燈是同一顆，只是霧燈要再切一次開關，會變比較亮，日行燈是車子發動就會亮！請勿亂批評我們司機的專業」，強調該車款的日行燈與霧燈為同一燈具，僅透過開關切換亮度差異，並為司機的專業性辯護。

