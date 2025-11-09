遊覽車載客賞新社花海 跨雙黃線擦撞機車情侶摔傷
台中市 / 綜合報導
台中新社花海節開幕第2天，吸引許多民眾上山賞花，1名遊覽車司機載著遊客經過展區附近的道路，過彎時違規跨越雙黃線，不慎與對向的機車發生擦撞，造成騎士與後座女乘客輕傷送醫。
畫面上可以看到，遊覽車過彎、通過閃紅燈的路口，前方彎道有一輛車子停在路邊，遊覽車疑似為了要繞過去，整輛車就跨越了雙黃線，對向的機車騎士來不及閃避，擦撞到遊覽車的左側，情侶摔倒在地，還好只有輕傷，警方調查，雙方都沒有喝酒，確切的事故原因還要進一步調查。
