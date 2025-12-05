遊覽車輾死機車騎士！安全帽碎裂 花蓮老翁當場喪命

即時中心／温芸萱報導

花蓮縣今（5）日上午7時許發生一起死亡車禍，一名69歲陳姓男子騎車行經新興路與尚志路口時，遭同向由35歲龔姓女子駕駛的遊覽車撞上並輾過頭部，安全帽碎裂，當場死亡。警方到場後立即封鎖現場，初步排除酒駕，正調閱監視器及行車紀錄器釐清責任。

花蓮縣花蓮市新興路今上午7時許發生一起死亡車禍，一名69歲陳姓男子騎機車行經新興路與尚志路口時，遭同向由35歲龔姓女子駕駛的遊覽車從左後方撞上，陳男頭部遭右前輪輾過，安全帽碎裂，警消到場時已明顯死亡。

據了解，陳姓男子每天都會騎車前往美崙山運動，這條路是他必經之路，家屬難以接受悲劇。事發當時，遊覽車上無遊客，駕駛先送兒子至幼稚園，之後準備前往縣府接一日遊團體。目擊者指出，遊覽車下橋後在右彎上坡路段疑未注意前方機車，速度偏快且靠右過程中撞上機車。肇事後，駕駛一度未停車，直到後方車輛長按喇叭才驚覺，隨後下車發現意外嚴重。

附近居民指出，新興路右彎上坡且大型車輛經常加速起步，常有事故發生。他們呼籲交通單位應增設明顯箭頭標誌，或改為兩段式、三段式紅綠燈，以強制大車減速，避免類似悲劇再發生。

警方初步排除酒駕可能，現正封鎖事故現場，調閱監視器畫面及遊覽車行車紀錄器，釐清事故責任。

遊覽車方向及機車方向。（圖／翻攝自Google Maps）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

