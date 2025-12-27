遊覽車轉交通車 12／28起走國道免通行費

交通部鼓勵同時經營旅遊與交通車業務的遊覽車業者轉為專辦交通車。（本報資料照片）

全台共有1.3萬輛遊覽車，懸掛紅底車牌的遊覽車可經營旅遊行程並跑市區交通車業務，黃底車牌則專營交通車業務，全台僅80多輛。交通部鼓勵同時經營旅遊與交通車業務的遊覽車業者轉為「專辦交通車」，提升安全性，12月28日起專營交通車的遊覽車，行駛國道免收通行費。

民國112年時，曾有紅牌遊覽車駕駛因不熟悉山路，載客在太平山翻覆，考量安全性，交通部修法鼓勵兼跑交通車業務的紅牌遊覽車，轉掛黃牌專營交通車業務。

交通部26日公告，經該管公路主管機關核定的遊覽車客運業專營交通車業務車輛，得免徵收通行費，免徵通行費的客運業營業車輛，其客運業者有移用或冒用車上設備單元時，停止其違規路線1個月以上、1年以下免徵收通行費優惠。

交通部提到，該修法公告3日後實施，12月28日起正式實施，因預告修法期間已有遊覽車業者詢問申請，加上日前也修法針對專營交通車的遊覽車減免汽燃費，已有19輛紅牌轉黃牌。

