遊覽車轉型交通車上國道免通行費 12/28起實施

（中央社記者黃巧雯台北27日電）過去曾發生遊覽車載旅行團翻覆，主因駕駛大多跑交通車、不熟山路。為提升安全，交通部修法，鼓勵同時經營旅遊和交通車的遊覽車業者，轉為專辦交通車，行駛國道免收通行費，28日起實施。

目前全台有1.3萬多輛遊覽車客運業車輛，紅牌遊覽車可經營遊覽及交通車業務，黃牌交通車僅可經營交通車業務，今年10月時全台專辦交通車的黃牌遊覽車僅80多輛。

交通部表示，黃牌交通車因營運型態與市區及公路汽車客運業相似，為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者，將其牌照由紅牌轉換為黃牌交通車，專注經營交通車業務，因此提供減免汽車燃料使用費及免收國道通行費等誘因。

交通部繼10月底正式將專辦經營交通車的遊覽車納入汽車燃料使用費免徵對象後，本週公告修正公路通行費徵收管理辦法。

交通部表示，主要為避免平日從事交通車業務的紅牌遊覽車，因臨時調度承攬上山下海的旅遊行程，衍生交通安全風險，未來專辦經營交通車的遊覽車，上國道可免收通行費，預計28日正式上路。

根據交通部公路局統計，先前10月底將專辦經營交通車的遊覽車納入汽車燃料使用費免徵對象後，目前已有19輛紅牌轉黃牌。（編輯：張雅淨）1141227