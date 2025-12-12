遊覽車遭疑違停放客買水果？ 真相曝竟是「擦撞」

高雄市 / 綜合報導

高雄一間水果店門口，昨(11)日晚上停著一輛遊覽車，店內滿滿都是觀光客，有民眾PO出影片，質疑駕駛是不是為了方便顧客購物而違停，因為整輛車斜斜的擋在路中央，嚴重影響道路通行。根據了解，這輛遊覽車其實不是惡意違停，而是不小心跟店家的遮雨棚發生碰撞，但警方也表示，車輛尚能行駛卻沒盡快移到路邊，最高可以開罰1800元。

水果店內人潮滿滿滿，不過往旁邊一看，接送的遊覽車就這樣，車門敞開大喇喇停在路中央，換個角度再看一次，遊覽車斜斜的堵住路口，距離路邊還有三個枕木紋寬，疑似路霸的行為，讓目擊民眾看傻了眼。

附近店家說：「有稍微有聽到聲音，碰一聲，而已啦。」附近店家說：「就一般的碰撞聲音這樣啦。」原來遊覽車不是為了方便購物，惡意違停而是發生車禍。

當事業者說：「他這個是訂水果，水果切盤，每天都遊覽車不同的來拿，他停的時候，轉的時候，沒有轉好就對了，自撞的啦。」事發在昨日晚間5點多，當時駕駛載著整車觀光客，從高雄的林森二路左轉到水果店，本來只是要下車領貨，沒想到疑似未注意車前情況，右側車頭竟然直接撞上店家的遮雨棚。

高雄市交通分隊長潘益正說：「大客車肇事後尚能行駛，不儘速將位置標繪移置路邊致妨礙交通，可依道路交通管理處罰條例第62條，處600元以上，1800元以下罰鍰。」雖然是因為意外事故，才違停在路中間，但這阻礙交通的行為，還是得吃上罰單。

