遊覽車「車禍停路中」遊客下車買水果 遭誤認違停

記者徐士庭、陳俞安／高雄報導

高雄一輛遊覽車昨（11）日晚上5點多正要前往水果行，沒想到在轉彎時不慎撞上水果行遮雨棚，整台車就卡在路中央，車上30多名日本籍旅客只能下車，到水果行拿預定的水果，雖然沒有人受傷，但警方說駕駛沒有依規定移置路邊可以開罰。

高雄有輛遊覽車直接停在路中央、水果行旁，路人以為是違停、讓遊客下車買水果。

監視器拍下一輛遊覽車正要轉彎，不過轉到一半遊覽車直接停下來，沒多久又倒退嚕，整個停在路中央。路過民眾看到這台遊覽車整個佔據道路，車上還全是外籍遊客，就在水果行逛了起來，還以為是司機違停要讓他們買水果，不過其實是出車禍啦，遊覽車轉彎時撞到水果行遮雨棚。

目擊民眾：「稍微聽到聲音砰一聲，日本人，應該來這邊看一下那個我們這邊的水果啊。」

水果店員工：「日本團都有訂我們的水果，他們都晚上7，8點會來拿，拿水果順便觀察一下，30幾個人啦 。」

11日晚間5點半左右，60多歲陳姓駕駛開車帶著日本團要到高雄林森路這間水果行拿預定的水果，司機卻沒注意，轉彎時撞上遮雨棚，遮雨棚凸起、骨架歪曲，車上30幾位乘客只能先讓他們下車，等待警方來處理。

遊覽車轉彎不慎撞到水果行的遮雨棚。

苓雅分局交通分隊長潘益正：「大客車肇事後尚能行駛，不儘速將位置標繪移置路邊，致妨礙交通，處600元以上、1800元以下罰鍰。」

事故10幾分鐘內就排除，索性沒有人受傷，只是駕駛撞到遮雨棚，沒有依規定先移至路邊，導致交通受阻，警方也說要開罰。

