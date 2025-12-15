遊說陳佩琪選2026？黃國昌：本黨最高機密

▲民眾黨主席黃國昌說，這是本黨最高機密。（圖／翻攝匯流新聞網）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選即將開跑，各政黨緊鑼密鼓提名人選，有關民眾黨2026選舉態勢，黃國昌預告，民眾黨接下來下一波議員提名，一口氣會超過10個選區，對於縣市首長方面，已經正式徵召陳琬惠選宜蘭縣長，「下一個應該是張啟楷」，主持人追問有可能遊說陳佩琪嗎？黃國昌則說，「這是本黨最高機密」。

黃國昌今天上網路節目「中午來開匯」，黃光芹詢問有關民眾黨2026選舉態勢，黃國昌回應，民眾黨在議員提名上，是所有政黨最快的，先簡單後難，第二，現在開始要進入「可能有初選的區域」，上週地方黨部回報說，有選區要辦初選，自己也大方說那就辦，結果時間截止只有一個人登記，接下來下一波議員提名，一口氣會超過10個選區，步伐是很有節奏的。

廣告 廣告

黃國昌續指，縣市長部分，已經正式徵召陳琬惠選宜蘭縣長，「下一個應該是張啟楷」，自己的部分比較尷尬，黨主席自己徵召自己有點怪，制度該怎麼走就怎麼走。他也分享，12月27日會辦「為新北應援」活動，這活動免費不要動員，希望大家是支持他才來。

黃光芹追問，林國成看板掛出來，是確定要徵召？黃國昌也提到，禮拜五在議場，他也把林國成拉到旁邊，跟他說「國成你要幹嘛要跟我說，你要讓我知道你的心意」，林國成則回應，要再想一下；位列民眾黨不分區12名的王安祥有可能爭戰彰化縣？黃國昌回，「目前沒聽過他跟我提，應該全部都『報派』」，黃光芹追問，有可能遊說前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪嗎？黃國昌則說，「這是本黨最高機密」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

政院逼在野倒閣？ 羅智強嗆賴清德：換6個院長就能整年獨裁當皇帝

扯！王鴻薇爆茶葉公司拿國防部標案 曾偽造廠商資格被韓國瑜抓包

便當會決定「不副署不執行」法案 藍轟：跟獨裁國家有什麼兩樣？