遊走地方藍綠! 李有財成垃圾山主嫌 藍委扯陳其邁力挺

涉嫌主導傾倒廢棄物的這名李有財里長，過去曾經用國民黨的身分當選過里長，也曾經爭取民進黨的高雄市議員提名失利，國民黨立委就拿出昔日的爭取提名的文宣，指稱陳其邁力挺環境殺手，這也讓陳其邁不忍了，不但連夜喊提告，更痛批這是惡意的政治操作。

資深里長李有財成垃圾山主嫌 遊走地方藍綠宛如「變色龍」

李有財服務處22日緊閉。（圖／民視新聞）

李有財的服務處22日一早大門深鎖，只留下無辜的小黑在看門，涉嫌非法傾倒廢棄物遭到收押禁見，昔日的競選廣告，也被翻出來做文章，2022年時，李有財參加民進黨的高雄市議員初選，合成了與高雄市長陳其邁的廣告文宣，就遭到藍營群起砲轟，國民黨立委陳菁徽更貼文說陳其邁力挺傾倒垃圾的環境殺手，讓陳其邁不忍了，市府連夜澄清，要對陳菁徽提告。

李有財自行合成與陳其邁的圖卡，遭國民黨操作是自倒自演。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳菁徽說，「一早起來發現高雄市政府對我提告，我認為陳其邁市長，真的是傳說中的特別暖，已經流傳了四年你完全不在意，你卻去告一個對這個圖卡，提出質疑的民意代表。」，高雄市長陳其邁強硬回擊表示，：「李有財里長，我跟他素無往來，他在我毫不知情下只在他的臉書貼了一張照片，而且又是變造合成的照片，那如果在網路上任由人變造合成一張照片，你就誣指他力挺某人，那這個我覺得這種政治操作應該要適可而止。」

李有財遊走藍綠，也成為兩黨交鋒話題。（圖／民視新聞）

陳其邁痛批，這是惡意的政治操作抹黑，藍營更直指李有財就是民進黨員，只是翻開選舉紀錄，李有財從2002年起連四任里長，一度用國民黨籍的身分當選，因為脫黨參選市議員，才遭到國民黨開除，2022年改參加民進黨的市議員初選失利，遊走地方藍綠，這次爆出違法爭議，民進黨也火速開除李有財，民進黨高雄市黨部主委黃文益說，「只要違反黨紀，而且是非常重大的影響事件，我們昨天（11/21）晚上就立即通過，要將他予以除名。」

國民黨立委稱陳其邁力挺環境殺手，陳其邁怒批是惡意政治操作。（圖／民視新聞）

但柯志恩沒打算放過，更說這是否也是自倒自演，國民黨立委柯志恩說，「我與某議員的特助站在一起，然後就被說成我們是自盜自演，那以這種標準來看，這位李有財跟我們所有，民進黨民代站在一起，他們是不是也是自"倒"自演。」對此，民進黨立委賴瑞隆認為，「大家的態度都非常清楚，任何違法的行為的話，不管是哪一個黨派的，不管是哪一個人，這樣的行為沒有人可以接受。」李有財藍綠身分轉換，如今涉及案件，也牽動地方政治敏感神經。

