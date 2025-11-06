遊越遇強颱！女控旅行社帶團闖災區玩命 業者：出團前無旅遊警示

嘉義張小姐痛批旅行團玩命，她指控出發前已經知道有颱風，旅行社還是照常出團，而且還控導遊帶闖土石流災區（圖／民眾提供）

越南旅遊團遭遇颱風險境，嘉義一名張姓女遊客投訴旅行社明知有颱風仍出團，且帶領團客前往土石流災區導致一行人受困山上。張小姐表示，除了行程被迫取消外，旅行社還額外加收住宿費用。然而，旅行社否認加收費用，聲稱已完成退款。事件發生於9月教師節連假期間，當時越南正遭受強颱風博羅依侵襲，造成旅程中斷、行程變更，雙方對於費用處理問題各執一詞。

嘉義張小姐痛批旅行團玩命，她指控出發前已經知道有颱風，旅行社還是照常出團，而且還控導遊帶闖土石流災區（圖／民眾提供）

張小姐控訴，在出發前就已確定越南當地有颱風，旅行社仍堅持出團，更將團客帶往沙壩山區，結果遇到土石流而被困在山上。她表示，當地導遊傳來的影片顯示大雨造成山崩，土石流直接將一輛黑色轎車沖下山谷，讓所有人都非常害怕，認為這根本是在玩命。

張小姐和先生原本報名參加越南河內奢華秘境6日遊，但因強颱風博羅依襲擊，旅程才進行一半就被迫中斷，住宿飯店也被更改。張小姐指控業者趁機加收住宿費，回國後想申訴卻投訴無門。

對此，當事業務賴小姐否認有踢皮球行為，強調公司一直在積極處理此事。該旅行社台北總公司也發表正式聲明，表示出團前已確認越南當地並無旅遊警示，因此正常出團。關於土石流影片，公司解釋那是導遊回報下午景點狀況，最終由團客多數人決定取消行程，相關費用已完成退款。

面對張小姐加收住宿費的質疑，旅行社表示，是過程有誤會，住宿費已在5號完成退款，不過當事人張小姐表示並沒有收到該筆款項，只有回程時被東扣西扣退回的每人約500元台幣，到底有沒有多收錢，目前雙方各說各話。（圖／民眾提供）

嘉義市政府消保官黃崇傑表示，旅行社不得向旅客收取多出的費用，節省的費用也必須返還。針對加收住宿費的質疑，旅行社解釋是過程有誤會，住宿費已於5日完成退款。然而，張小姐表示並未收到該筆款項，只有在回程時被扣除各項費用後退回每人約500元台幣。目前雙方對於費用問題仍各說各話，尚未達成共識。

