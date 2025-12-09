遊輪上狂灌33杯酒！醉男鬧事遭壓制注射鎮靜劑身亡 家屬告上法院

皇家加勒比遊輪公司面臨一起重大訴訟，一名男性乘客在搭乘遊輪的期間，在數小時內喝掉至少33杯酒精飲料，最終導致這名35歲加州男子死亡。如今家屬指控遊輪公司員工過度供應酒精有疏失。

美國一名男子在遊輪上過度飲酒，最終不幸身亡。（示意圖／PIXABAY）

根據在佛羅里達州邁阿密提交的法庭文件，來自莫雷諾谷的邁克爾·維吉爾（Michael Virgil）於2024年12月13日與未婚妻康妮·阿吉拉爾（Connie Aguilar）及兒子一同登上海洋領航者號郵輪，準備前往墨西哥恩塞納達。

廣告 廣告

訴訟文件顯示，維吉爾在船上酒吧大量飲酒後迷路，情緒變得激動。皇家加勒比遊輪的保全人員隨後介入，將維吉爾撲倒在地，並用「全身重量」將其制服。阿吉拉爾的律師聲稱，船員還對維吉爾使用了多罐辣椒噴霧。

更令人震驚的是，訴訟指出皇家加勒比遊輪船員應船長要求，給維吉爾注射了治療精神疾病的處方藥氟哌啶醇，維吉爾最終在船上身亡。

律師在訴訟中強調，皇家加勒比遊輪公司明知有權拒絕向明顯醉酒的乘客提供酒精飲品，卻未能履行這項責任來保護維吉爾的生命。他們還指控該公司刻意向乘客推銷「暢飲」套餐，並確保海洋領航者號郵輪的「每個角落」都設有酒吧。

除了過度供應酒精的疏失外，阿吉拉爾的律師還聲稱皇家加勒比遊輪公司在僱用和培訓船員方面存在疏忽，包括醫療和安保人員的培訓不當，這些疏失直接導致維吉爾的死亡。

這已是近期第二起針對皇家加勒比遊輪公司提起的死亡飲酒相關訴訟。2024年10月22日，66歲的杜爾西懷特（Dulcie White）在以泰勒絲為主題的遊輪之旅中落水身亡。她的家人同樣指控船員在懷特已出現嚴重醉酒跡象時，仍繼續提供酒精飲料。

懷特的女兒梅根·克萊文（Megan Claven）表示：「因為這個套餐，她喝得太多，可能想把錢花得值回票價。她完全醉了，那種狀態我以前從未見過。想到這是我對她最後的記憶，我就很難過。」

皇家加勒比集團發言人在給哥倫比亞廣播公司新聞的聲明中表示：「我們對一位客人的去世感到悲痛，我們已配合當局進行調查，並將不再對正在進行的訴訟發表任何評論。」

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

賴清德關心日強震「隨時準備提供協助」 網傻眼：台南屋頂自己爬

青森強震增至35傷 日民眾寒冬中驚恐避難「憶起311海嘯」

青森7.5強震引海嘯 學者示警琉球、馬尼拉海溝風險