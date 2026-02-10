遊金門送「霧橋酒」只限觀光客 萬瓶齊發已兌領破6千瓶

金門縣政府為提升淡季觀光熱度，推出「遊金門領好酒」活動，連結金門大橋和霧季特色，設計「霧橋酒」。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府為提升淡季觀光熱度，祭出「FOR觀光客」的「遊金門領好酒」活動，僅300ml的霧橋酒受歡迎程度超過預期，限量1萬瓶已兌領逾6成；縣府今天表示，13日起，原有3處兌領處將縮減至昇恆昌金湖廣場進行兌領，籲請注意。

縣府指出，多次與地區觀光產業代表座談規劃出「2026樂遊醉美金門-遊金門領好酒」活動，預計贈送1萬瓶58.8度的300ml霧橋酒，活動期程原定2月1日起至3月31日(或此專案酒品贈完)為止，未料，遊客反應熱情，統計至9日止，已兌領突破6000瓶。

比較特別的是，此項專案對象僅「FOR觀光客」，縣府觀光處規定，兌領者須為年滿18歲，且符合「旅客須為『未設籍』於金門縣的中華民國國籍國民」、「中國籍旅客為持有中華民國台灣地區入出境許可證(以下簡稱入台證)或居留證(居住地非金門縣)的中華人民共和國國籍國民」、「中國籍以外的其他國籍旅客為持有護照之外國國籍」。

此外，活動期間到金門「自由行」、「團體行」遊客，於入境金門尚義機場或水頭碼頭後，持「入境證明」、「身分證明文件」及「住宿證明(收據或發票)」3要件經兌領處審核即可獲限量特製酒「霧橋海300ml」1瓶，每人限領1瓶、不得代領，贈完為止。

觀光處強調，兌領憑證要求旅客提交「來金住宿的收據或發票」，主要就是鼓勵遊客在金門住宿，進一步活絡金門的觀光產業。此外，兌領時間是上午8點30分至下午5點，兌領地點也將自13日開始，取消原有的尚義機場、水頭碼頭，僅剩昇恆昌金湖廣場。兌領酒品剩餘數量將公告於觀光處「金門觀光逗陣行」網站。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

遊客前往金門港旅運中心兌領霧橋酒。(記者吳正庭攝)

