遊銅鑼天空步道墜谷 男全身泥污負傷攀爬獲救

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉天空步道，昨(1)日下午發生一名男性遊客不慎墜落山谷意外，消防人員獲報到場，男遊客已自行攀爬上，全身沾滿泥土，臉部有輕微瘀傷，但表示身體無大礙而婉拒送醫。消防表示，秋高氣爽，適合戶外健走、登山活動，提醒民眾注意安全。

苗栗縣消防局於昨天下午3點47分接獲通報，指銅鑼鄉天空步道有遊客墜落山谷，派遣銅鑼分隊人車前往救援。消防救援人員抵達後，發現墜落山谷者為一名男性遊客，已自行攀爬上至路邊，全身沾滿泥土。救護人員檢視，男遊客左臉有輕微瘀傷，意識清楚且可自行行走，並表示身體無大礙而婉拒送醫。

苗栗縣政府消防局第一大隊表示， 秋高氣爽，適合戶外健走、登山活動，提醒民眾注意安全，並呼籲民眾至山區步道、古道活動時，務必避免單獨行走，並與同伴互相照應，以便在發生意外時能即時通報並獲得協助。

