遊韓國不用帶現金！悠遊付跨境支付12/22上線 四大超商、免稅店都能掃

悠遊卡公司今(22)日宣布，悠遊付跨境支付服務正是於韓國上線，旅客只需打開悠遊付App開啟付款碼，轉換所在國家至韓國，即可在韓國特約商店直接以新台幣掃碼扣款。 圖：悠遊卡公司／提供

[Newtalk新聞] 未來去韓國旅遊可以不用帶現金了，悠遊卡公司今(22)日宣布，悠遊付跨境支付服務正是於韓國上線，旅客只需打開悠遊付App開啟付款碼，轉換所在國家至韓國，即可在韓國特約商店直接以新台幣掃碼扣款，首波合作通路涵蓋韓國超過36萬店據點，包含韓國四大超商和樂天免稅店，且到明年2月28日止，在韓國使用悠遊付消費，可享免手續費，和最高40％回饋。

悠遊卡公司表示，即日起前往韓國旅遊或商務出差，只需打開悠遊付App開啟付款碼，轉換所在國家至韓國，即可在韓國特約商店直接以新台幣掃碼扣款，首波合作通路涵蓋韓國超過36萬店據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商系統，樂天免稅店、Ediya Coffee、A Twosome Place等人氣連鎖品牌，以及眾多餐飲、零售、生活消費據點，一次網羅台灣旅客最常消費的場景。

另外，為歡慶悠遊付跨境服務盛大上線，悠遊卡公司推出「悠遊付前進韓國」優惠活動，自2025年12月22日至2026年2月28日止，民眾於韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆18.5％悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5％海外交易手續費，加上筆筆18.5％回饋可達20％回饋，活動限量，送完為止！

除此之外，悠遊卡公司也將攜手樂天免稅店推出獨家優惠，只要於韓國TWQR特約商店消費，即可獲得10％樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿新台幣1,000元回饋100元；持悠遊卡至樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店服務台出示悠遊卡或悠遊聯名卡即可享升級GOLD會員、贈送10,000pre-LDF PAY、人氣面膜來店禮及消費最高再折88美元等優惠。

活動期間，旅客於韓國TWQR特約商店使用悠遊付，綁定「元大銀行」新台幣活期存款帳戶付款，每筆交易可再享10％悠遊付回饋金；綁定「彰化銀行」帳戶於韓國TWQR特約商店消費，也可享10％加碼回饋，每戶回饋上限為2,000柴寶幣，疊加「悠遊付前進韓國20％回饋」、「樂天免稅店加碼狂送10％」活動後，回饋最高可達40％，讓旅客在韓國支付更即時、操作更便利，更超值。

悠遊卡公司將攜手樂天免稅店推出獨家優惠，只要於韓國TWQR特約商店消費，即可獲得10％樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿新台幣1,000元回饋100元。 圖：悠遊卡公司／提供