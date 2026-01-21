遊韓國暖暖包「禁託運」？ 領隊：降低安檢疑慮

台北市 / 綜合報導

許多台灣民眾前往韓國旅遊，都會買暖暖包回國，但近期要特別注意，因為有人分享，從韓國要出境時被攔下來檢查，一問之下才知道是因為暖暖包禁止託運。也有韓國領隊證實，同行之間遇到類似的狀況，導致登機行程延誤。目前有部分韓國機場已經貼出相關公告，提醒旅客多加留意。

在雪白世界中，體驗刺激的滑雪活動，冬季飛往韓國也能欣賞，大雪紛飛的浪漫美景，韓國各地探低溫，首爾甚至下探到負12度，對許多人來說暖暖包成為必備品，還有些台灣遊客會特別買回國，不過有韓國領隊分享，同事要從釜山還有濟州機場回台灣時，被海關人員攔下來將團員帶進小房間檢查，才知道原來是因為拖運行李裝有暖暖包。

韓國領隊Sunny說：「他們檢查都會很仔細，所以旅客進去的話，每一個旅客花5分鐘時間，那整個團20個人，就是整個延誤將近一個小時以上的時間。」還有人社群貼出機場公告，上頭寫暖暖包禁止託運請手提登機，不過實際詢問韓國觀光公社台北支社，他們尚未證實這項消息，即使如此領隊擔心碰上類似情況，已經開始提前因應。

韓國領隊Sunny說：「前一天打包行李的時候，就提醒他們這個隨身行李，是可以攜帶暖暖包，但是託運絕對不能放，而且是少量手提，太多也不可以。」領隊分享尤其是在韓國多架航空公司，發生行動電源燃燒事件後，在韓國機場出入境檢查，確實有變比較嚴格。

旅遊達人傑西大叔說：「依照國際航空安檢的慣例，通常都是安檢等級提高，那在X光機當中暖暖包屬於高密度的物品，數量一多通常會阻擋到其他物品影響安檢。」至於充電型暖暖包屬於鋰電池產品，因此一律禁止託運，提醒民眾冬季想去韓國旅遊，甚至想帶暖暖包回國，可得隨時留意機場最新規定，以免趕不上飛機。

