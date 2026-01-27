遊韓必看！赴韓「刷悠遊付跨境支付」最高可享30％回饋

民眾赴韓開啟悠遊付App付款碼，並將所在國家切換至韓國，就能在特約商店以新台幣掃碼付款。 圖：翻攝自悠遊卡公司官網

[Newtalk新聞] 悠遊付韓國跨境支付交易量持續攀升！近日悠遊卡公司推出好康活動，自2月1日起至2月28日止，民眾只要在韓國TWQR特約店家使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費，即可獲得最高30%回饋。另在指定免稅店出示還可享有相關優惠福利。

悠遊卡公司指出，悠遊付韓國跨境支付服務自上月22日啟動後，交易量持續攀升，1月日均交易額較上月成長超過60%。上線滿一個月，即累計跨境交易筆數已近萬筆，其中，來自於新會員使用占比近30%，整體消費場域大多集中於便利商店與大型免稅店，消費金額約占整體交易近8成。

廣告

悠遊卡公司近日則推出好康活動，自2月1日起至2月28日止，民眾於韓國貼有「TWQR標誌」的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆18.5%悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5%海外交易手續費，綁定元大銀行或彰化銀行帳戶扣款再加碼10%，最高可達30%回饋。

此次合作通路涵蓋韓國超過36萬店據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商系統，樂天免稅店、大創、Ediya Coffee、A Twosome Place等人氣連鎖品牌，以及眾多餐飲、零售、生活消費據點。

另外，民眾在韓國TWQR特約商店使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費任一筆，還可獲得10%樂天免稅店現金回饋券；至樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店服務台出示悠遊卡或悠遊聯名卡，還可享升級LDF GOLD會員、贈送10,000pre-LDF PAY、人氣面膜來店禮及消費最高再折88美元等優惠。悠遊卡公司說明，民眾前往韓國只要打開悠遊付Easy Wallet App開啟付款碼，並將右上角所在國家切換至韓國，就能在特約商店直接以新台幣掃碼付款。

