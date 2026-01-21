遊韓注意安檢升級！暖暖包禁托運 一票人：上月都沒事
近期計畫去韓國滑雪的朋友們，回台行李打包時可要多留心了。不少旅客習慣在藥妝店掃貨後，隨手將保暖用的暖暖包整袋塞進大行李箱託運，但最新消息指出，韓國各大機場的安檢規定已悄悄升級。近日有網友在社群平台分享，在釜山機場搭乘釜山航空準備飛往大阪時，地勤人員除了嚴格檢查行動電源的容量規格、獨立塑膠袋、電火布以外，還嚴格要求將託運行李中的暖暖包全數取出改為隨身攜帶，現場甚至出現一排旅客集體蹲在地上「開箱」的壯觀場面。
一名網友在「韓國旅遊問題免費幫幫幫（首爾 釜山 大邱 濟州島全區自助旅行吃喝玩樂交流）」臉書社團中發文透露，從釜山飛大阪搭乘釜山航空，被地勤要求將托運行李裡面的暖暖包取出，放置隨身行李，但並未限制數量，因此最後他們帶了5包軍人暖暖包出境。除此之外，對方也有嚴格檢查行動電源，包括容量規格、獨立塑膠袋、電火布。
消息曝光後，掀起一波討論，「今天搭虎航回來有要求暖暖包要放隨身行李。隨身行李過安檢時有被檢查人員要求打開檢查確認數量。我帶4包。」、「韓國那邊更新了，暖包只能隨身，不能寄倉呢。」、「好像韓國現在多了這項規定，前兩天看到虎航也是」、「上個月帶都還可以ㄟ」。
另外，根據《서울경제》報導，旅客要攜帶無線直髮器也要注意，有民眾從雪梨飛仁川時沒有任何限制，但回程卻被沒收。安檢人員解釋，由於該款直髮器中有不可拆卸的鋰電池，不可帶上飛機，因為鋰電池發熱會有嚴重的火警危險。該名民眾震驚表示，「我簡直不敢相信竟然要在機場扔掉一件價值50萬韓元的物品。不同機場和航空公司的規定都不一樣，真是讓人摸不著頭腦」。
整體來看，各國機場與航空公司對鋰電池、發熱用品的規範正持續收緊，且實際執行標準可能因機場與航空公司而有所差異。旅客在出發前，除了留意行動電源容量外，也別忽略看似無害的暖暖包、無線直髮器等隨身物品，建議事先查詢航空公司與機場最新規定，避免在安檢時臨時「開箱」或忍痛丟棄昂貴物品，讓旅程還沒開始就先掃興。
