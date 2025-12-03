遊韓注意！南韓年底交通恐陷大癱瘓 鐵路、首爾地鐵相繼宣布將罷工停駛

記者蒲世芸／綜合報導

南韓在年底準備迎來一場「罷工風暴」！不僅鐵路、首爾地鐵相繼預告停工；甚至連首爾公車工會也表示啟動罷工程序。除了影響南韓民眾通勤與生活，準備赴韓旅遊的遊客恐也將大受衝擊。

年末是南韓的觀光旺季。（圖／翻攝自Pixabay）

鐵路與首爾地鐵將停擺

韓國全國鐵路工會表示，曾就人力不足、薪資正常化、營運制度改善等問題，與國土交通部進行協商，但於上個月底破局。鐵路工會強調，長期人力不足導致安全風險升高，若政府仍不回應訴求：「11日早上9時起，全國列車將全面停駛。」

除了韓國全國鐵路工會將於11日罷工，雪上加霜的是首爾交通公社第1、2、3工會也已共同預告，12日將進行全面罷工。這也是三個工會首次同時中斷營運，影響將覆蓋1至8號線。工會指出：「人力縮減與結構調整無止盡，讓工作現場已在崩潰邊緣。」並指出，通勤尖峰時刻，更是讓員工的壓力攀升。

有計畫前往南韓旅遊的民眾，別忘提前注意相關資訊。（圖／翻攝自Pixabay）

連首爾公車都可能搭不到

另外，首爾市區公車工會也已啟動罷工程序，提出的訴求包括：補貼赤字擴大、調整薪資結構，改善工作條件等。工會喊話：「照目前薪資、人力配置，安全行車根本不可能。」對此，官方則回應：「考量票價壓力，無法無條件增加成本。」雙方協調至今仍談不攏。

甚至連首爾的社區巴士（마을버스）也威脅，自明年1月起，要退出轉乘優惠制度，讓交通不確定性再升級。

年末旅遊旺季恐陷交通大恐慌

12月向來是南韓旅遊旺季，不少旅客選在這個時間前往韓國觀光、滑雪與採購；當地民眾在區域間移動、旅遊需求也激增。

如今若火車與首爾地鐵，再加上公車同時停駛，面臨的交通大癱瘓恐怕是前所未見的。

