遊韓注意！南韓鐵道無限期罷工 首爾地鐵減班25％

要前往南韓旅遊的民眾，要特別注意! 南韓鐵道工會宣布，當地明天(23日)上午9點起，將展開大規模無限期罷工。南韓高鐵、首爾地鐵都會受到影響，像是觀光客經常搭的路線，預計減班25%，發車間隔也可能拉長到1個小時。

南韓鐵道工會與政府的談判再度破裂，工會宣布將於 23 日上午 9 點重啟先前暫緩的罷工行動，且此次為無限期罷工。民主勞總委員長楊京洙表示，政府違背協議的行為已經破壞了基本的信任。工會不滿政府未履行先前談妥的「績效獎金正常化」承諾，將獎金基礎從工會主張的與基本薪資同步偷偷減少一成，等同於破壞協議，導致工會對政府失去信任。

工會計劃於 23 日下午在首爾光化門舉行大規模總罷工啟動儀式。若罷工全面展開，平均每天將減少 250 輛列車。從首爾出發到外地的鐵路班次將減少，包括水仁盆唐線和京義中央線。此外，首爾市中心的地鐵 1、3、4 號線整體班次也會減少約 25%。

罷工期間，台灣旅客若要前往 1 號線的東大門、3 號線的景福宮和韓屋村，以及 4 號線的明洞等這些旅遊勝地，發車間隔都有可能拉長到 40 分鐘，最長甚至可達 1 小時。一位地鐵旅客表示，若是通勤上班的話一定很辛苦，人一定很多。許多旅客聽到罷工消息後感到不安，擔心通勤或返鄉行程受到影響。

韓國鐵路公司表示將調動所有內部和外部人力及可用資源應對這次罷工。但由於擔心列車營運中斷，仍呼籲民眾比平常更早出門，或使用其他交通工具代替。韓聯社指出，如果罷工行動持續，年底方便民眾返鄉增開的列車恐怕也會受影響，讓年終交通大亂的疑慮升高。前往南韓旅遊的民眾需特別注意這次罷工可能帶來的交通不便。

