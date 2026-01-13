遊韓注意！首爾市區公車今起無限期全線罷工

▲韓國首爾市13日起公車全面大罷工。（圖／取自臉書粉專「王天中-韓國人，你潮什麼？」）

[NOWnews今日新聞] 韓國首爾市區公車工會與資方薪酬談判破裂，司機們自今（13日）起無限期全線罷工，市民、遊客出行接受影響。儘管首爾市政府為了降低衝擊，啟動運輸應變計畫，如加開地鐵班次，連旅遊作家都直呼：「今天的首爾，真的不適合趕行程。」

根據《韓聯社》報導，工會代表與資方於罷工前夕再度協商，惟經過10多小時談判，最終在13日凌晨1點30分宣布談判破裂，首爾所有市區公車自13日凌晨4點首班車開始停駛。

截至發稿時間為止，雙方尚未安排進一步協商，不知何時才能結束罷工，首爾市政府調整地點早尖峰時段為上午7點至10點，比原先延長1小時並加開列車；夜間營運時間也延長至隔日凌晨2點，每天將累計增開列車172班次，此外，為了加強與地鐵站的接駁，首爾市25個區將投入免費接駁車輛。

市政府強調，將動員一切可用的交通資源，盡量減少民眾出行不便，同時也呼籲公車工會，體恤早高峰市民出行的不便，盡快復工。

韓國旅遊達人《王天中-韓國人，你潮什麼？》13日也在粉專發文，坦言「今天的首爾真的不適合趕行程」，市區裡的公車幾乎停擺，如果在街上偶爾還看到1、2台在跑，不是罷工失敗，而是城市為了「不中斷生命線」，留下的一點微光，是韓國法律在大規模公共運輸罷工時，允許市政府動用「最低必要運力」，協調未參與罷工司機或臨時調度人力上線，讓部分幹線、必要路段不至於完全斷血，所以民眾看到的不是正常營運，而是「撐著城市呼吸」的應急班次。

王天中並指出，即便地鐵已經加開班次、延後末班，首爾街頭的狀況還是不太好走，私家車明顯變多，加上昨晚下雪、早上出太陽，不少路段出現結冰，行車與步行速度都被拖慢，整座城市就像在低溫中換檔前進，打下：「今天的首爾，不是不能移動，而是每一步都要多留一點時間，給這座城市喘口氣。」

