遊韓災情！ 多人怨「Visa重複扣款」 被害人損數萬元

遊韓災情，多人抱怨Visa重複扣款，被害人損數萬元。（圖／TVBS）

近期有多名赴韓旅客反映，使用VISA卡消費後遭遇重複扣款問題，金額累計達數萬元！這些事件集中發生於12月12日至18日期間，受害者消費地點涵蓋海苔店、超商、專輯小物店、大創及「Olive Young」等多家商店。金管會表示，此問題源於韓國某收單銀行清算系統操作失誤，目前VISA正協助進行沖銷作業。受影響的持卡人可等待帳務調整完成，或主動向發卡機構反映處理。

以謝小姐的案例為例，她在韓國海苔店消費11789元（手續費177元），以及在超商消費301元（手續費5元），卻在19日回國後發現這兩筆款項被重複扣款，共計被收取24544元。謝小姐表示，由於不清楚具體是哪家超商，無法直接聯繫韓國商家，只能等待銀行處理，但過程漫長且缺乏回應，讓她感到非常無奈。更令人擔憂的是，連結到VISA卡的行動支付也出現重複扣款情況。

多家銀行Visa都有災情。買美妝、超市、追星皆中招。（圖／TVBS）

另一位受害者李小姐則在11至15日釜山旅行期間，於專輯小物店消費兩筆金額（1968元加手續費30元，以及961元加手續費14元），這些款項也被重複扣款，總計近6000元。李小姐表示銀行告知可能會自行沖帳，建議等待3至5天觀察，但她仍向銀行反映此事，希望避免重複扣款情況持續發生。

網路上也有大量類似投訴，不論使用哪家銀行的VISA卡，都可能遇到此問題。有韓國藥局發文指出，消費者若遇到重複扣款情況，可提供消費收據或交易日期時間，他們將積極協助處理。信用卡達人寶可孟建議，遇到此類問題應立即聯繫發卡銀行，清楚說明只消費一筆但被多次扣款的情況，請銀行確認原因。

韓國某收單銀行清算系統失誤，金管會說明Visa正協助沖銷。（圖／TVBS）

旅遊達人則提供三步驟處理方法：首先確認帳單，檢查金額及店家；其次觀察3至5天是否自動沖銷；最後若5天後款項仍未退回，應儘快聯繫發卡銀行處理。金管會強調，此次事件是韓國收單銀行清算系統操作失誤所致，目前VISA正在協助沖銷，國人可等待韓國收單機構完成帳務調整，或直接向發卡機構反映。

