遊韓爆災情！屢見信用卡遭重複扣款 達人教三步驟免緊張

近期台灣旅客赴韓國旅遊要注意，不少人因刷卡時遭重複請款，同時間出現兩筆同樣金額的刷卡紀錄，有部落客就提醒，在刷卡過後務必要多加檢查，同時也曝光「災情較多」的店家，以及遇到款項遭重複刷卡時，該如何處理。

臉書粉專「不奇而遇」發文指出，近期赴韓國旅遊的遊客，經常會有一個疑問：「為什麼我的信用卡帳單上，出現兩筆一模一樣的消費？」根據他的觀察，目前所收到的災情回報，有幾個共通點，第一是消費地點都在韓國、第二是使用VISA實體卡（不限銀行）、第三則是時間落在12/10至12/14之間。

他也透露，像是知名美妝店歐利芙洋（Olive Young）、樂天超市（Lotte Mart）、食品零售店易買得（E-Mart）、新世界免稅店（Shinsegae Duty Free）、新羅免稅店（The Shilla Duty Free）、在超商儲值韓國多功能支付卡WOWPASS和NAMANE、部分連鎖咖啡店如Mega Coffee，都經常被回報出現「同家店、同時間出現兩筆同樣刷卡金額」的情況。

他認為，這樣的情況屬於「重複請款」，簡單來說就是刷卡當下系統不穩，第一筆其實有成功，但刷卡機沒回應，店員幫你再刷一次，結果兩筆都被送進系統；又或者是銀行跟VISA結算時同步延遲，同一筆交易被「算了兩次」。

如果台灣遊客赴韓旅遊遇到這樣的情況，他提到，可以先確認兩筆金額是否完全相同、店家名稱是否一致、交易時間是否非常接近，若三者皆符合，通常銀行會先以「重複請款」的方向來處理。

再者，消費者也可以先觀察3至5個工作天，他透露，因為不少此類交易，會在清算階段由銀行或卡組織進行調整，過個幾天可能會看到其中一筆狀態變成「已取消」、「沖銷」、「Reversed / Void」，若帳務自行調整完成，就無需額外處理。

最後，如果5個工作天後，帳戶仍顯示兩筆「已請款」，這時請直接聯絡發卡銀行客服，並清楚說明，銀行會依實際狀況，判定是重複請款或其他交易異常，並依流程協助後續處理。

