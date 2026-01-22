遊韓用LINE Pay拿好禮 ?磚塊悠遊卡音效好熟悉

春節連假共9天，國內國外玩遍遍。LINE Pay聯手韓國觀光公社，在仁川機場打造LINE Pay專區，旅客入境就能領取優惠大禮包，旅遊期間消費滿額，出境時還能兌換韓國歷史文創小物。悠遊卡公司聯手遊戲代理商傑仕登，將「超級瑪利歐」遊戲中的「?磚塊」變成造型悠遊卡。國泰世華與永豐銀行鎖定「粉絲經濟」，持指定信用卡享演唱會優先購票權。

受到「韓流」影響，前往韓國旅遊的國人逐年增加，預期春節又有一波「遊韓潮」。LINE Pay看準商機與韓國觀光公社合作，在仁川機場第一航廈地下1樓的HiKR station設置LINE Pay專區，即日起至2月28日於專區內出示LINE Pay主頁畫面，拍下認證照後上傳IG，就能獲得內含優惠券的實體手冊，享指定免稅店、百貨、連鎖超市最高5萬韓幣折扣，餐飲消費最優7折，前往指定遊樂園也能以35%折扣購買門票。

廣告 廣告

在韓國旅遊行程結束後，出境前還能在LINE Pay專區憑交易紀錄與手機號碼，兌換韓國國立中央博物館的文創商品。像是在指定11個品牌店家消費1元韓幣能拿到文具小禮，單筆購物達15萬元韓幣可獲時尚配件，購滿30萬元韓幣能帶走代表韓國文化特色的周邊商品，獎項類別多達13種，限量2,000份。

迎接寒假消費潮，悠遊卡公司與遊戲代理商傑仕登共同推出「?磚塊」造型悠遊卡，重現任天堂遊戲「超級瑪利歐」系列中的「?磚塊」，並做成鑰匙圈吊飾的模樣，感應後不但會發光，還會隨機響起「道具出現」或「力量提升」的音效。每個售價649元，1月24日起，限定於新光三越台北信義新天地A11館的「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」預購，現貨則從2月13日起限定在旗艦中心內販售。

銀行則搶攻「演唱會經濟」，國泰世華冠名贊助韓國女子天團i-dle第4次世界巡演「2026 i dle WORLD TOUR [Syncopation]台北站」，預計3月7日於台北大巨蛋登場，持國泰世華CUBE卡就能在2月1日上午10點搶先購票。

永豐金控贊助4月10日至12日在台北大巨蛋舉辦的「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 台北站」活動，持任一張永豐信用卡，即可在2月6日下午3點優先購票。

原文出處

延伸閱讀